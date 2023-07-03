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台北喜來登看日本恐怖大師展消暑　宴會廳預訂免費吃枝仔冰！

By 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 16:36
（圖／台北喜來登）

（圖／台北喜來登）

天氣炎熱、台北喜來登推出夏日消暑妙方。日本恐怖漫畫大師再度降臨台灣，於華山文創園區帶來今夏最驚悚的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」。台北喜來登與官方主辦單位獨家合作推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案，即日起至9月10日前入住贈市價1,100元的雙人雙館票，加送水果冰棒幫粉絲消暑。另外，暑假檔期企業聚餐旺，預訂任一宴會方案台北喜來登即「免費請吃枝仔冰」，清涼古早味枝仔冰幫每位賓客解暑降溫。

暑假另類消暑，以驚悚沉浸式體驗為主打的「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」在台北盛大開展，經典角色富江與雙一於兩館現身，更有全球首次展出大型「漩渦」裝置，讓粉絲身歷其境感受內心恐懼。台北喜來登位於交通便捷的捷運善導寺站，是北上看展最方便之選，與主辦單位獨家合作推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案，每人每晚3,250元起，兩人成行贈雙人雙館票與翌日自助早餐，更提供以新鮮台灣水果純手工製成的「春一枝水果冰棒」，訂房加購高鐵享車票最低7折起優惠，讓賓客感受滿滿驚嚇、極致消暑挑戰。

天氣好熱飯店請吃冰，暑假檔期企業行號聚餐需求旺，即日起預訂任一宴會方案，每桌15,800元起，享受星級大廚料理元貝佛跳牆、爐烤戰斧豬排、鮑魚雲耳燒賣、澎湖酸菜蒸海大斑等，每位賓客可額外享受由飯店招待的超人氣「古早味枝仔冰」，鳳梨、百香果、花生、芋頭等新鮮配料製成，清涼重溫令人懷念的味道。專案適用日期為即日起至9月30日前。詳情及預訂洽02 2321 5858宴會業務部轉8116、8117。

台北喜來登大飯店「漩渦恐怖之夜」住宿專案

  1. 專案日期：即日起至9月10日
  2. 專案價格：每晚6,500+15.5%元起
  3. 專案內容：

(1) 每房贈「伊藤潤二 恐怖體驗展 2」雙館門票2張

(2) 每房贈「春一枝水果冰棒」2枝

(3) 翌日享用十二廚自助餐廳豐盛早餐2客

更新時間 : 2023-07-03 19:55 GMT+08:00

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