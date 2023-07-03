Razer Cobra Pro 與 Razer Cobra 展露鋒芒　完美適合遊戲的獨特滑鼠

全球領先的玩家生活潮流品牌Razer正式推出創新的 Razer Cobra 系列，引領電競滑鼠業界新標竿。這系列全新的滑鼠完美融合外型與功能，將 Razer 的沉浸式滑鼠功能結合對稱外型並具備自訂功能、頂尖連線能力和技術，讓玩家享有充滿自由和身歷其境感受的遊戲體驗。

Razer PC 遊戲部門負責人 Barrie Ooi 表示：「市場上存在著一個尚未被滿足的需求，那就是能提供對稱並具有沉浸式體驗的電競滑鼠。因此我們創造出全新 Cobra 系列，Cobra Pro 是能提供最佳身歷其境、功能最豐富的左右對稱無線電競滑鼠，效能無與倫比，我們迫不及待想讓我們的粉絲們親自體驗」。

解放無可比擬的控制與自訂能力

從基本指令到複雜的巨集，Cobra Pro 賦予玩家全新的控制水準。這款滑鼠擁有10 組可編程控制鍵、5 個內建記憶體設定檔，以及 11 區可個別調整的 Chroma RGB 區域，是同級產品中具備最多可自訂燈光區域的無線滑鼠，高可自訂性能提供更進階的操控能力，讓你隨時準備好躋身戰場。

精心設計的Cobra Pro ，在滑鼠頂部共有七個按鍵，側邊兩個側鍵，底部一個，從基本指令到複雜的巨集都能隨心所欲自由自訂。此外，Razer 的 Hypershift 功能可讓玩家在現有按鍵上指定暫時啟用第二組設定功能，擁有全新遊戲體驗。玩家也可透過 Razer Synapse 輕鬆設定滑鼠內五個內建記憶體設定檔，並透過滑鼠底部流暢切換設定檔，為不同的遊戲量身打造不同使用模式。

「我可以在我的滑鼠偏好之間快速切換，順暢的在不同的遊戲中無縫接軌，這為我帶來顛覆性的改變。」OTK 聯合創始人兼 Twitch Streamer Mizkif 表示：「我也非常驚豔於Chroma所帶來的燈效變化 ，讓我的桌面變得五彩繽紛且更有趣。」

耀眼體驗

Cobra 系列是 Razer Chroma RGB 產品新成員。Chroma RGB 是全球最大的遊戲裝置專用照明生態系統，可顯示 1,680 萬種色彩、多種燈光效果，並與 250 多種遊戲連結。Cobra 系列新增的智慧調光功能可讓玩家在遊戲過程中自動節省電池電力，並在平時使用時恢復完整 Chroma 模式。

卓越技術

Cobra Pro 搭載最頂級的技術，是 Razer 堅持不懈創新的證明。此系列與獲獎無數的 Razer Basilisk V3 Pro 採用相同的優異技術，包含: Focus Pro 30K 光學感應器、第 3 代光學滑鼠按鍵軸，以及 HyperSpeed 技術。對於追求更卓越的玩家，Cobra Pro 可透過Razer Mouse Dock Pro（需另外購買）或 Razer HyperPolling Wireless Dongle 升級至真正的 4000 Hz 輪詢率，將專業遊戲效能提升至極高水準。

優異的連線能力

Cobra Pro 功能齊全，重量僅有 77 公克，讓玩家同時擁有完整功能與輕量設計，享受終極的身歷其境遊戲體驗。使用 HyperSpeed Wireless 模式時，最長遊戲時間高達100 小時（使用藍牙模式時則可達驚人的 170 小時），讓玩家隨時隨地準備好戰鬥模式。

USB Type-C Speedflex 纜線提供快速順暢的充電功能，讓 Cobra Pro 隨時就緒。除此之外，可使用 Razer Mouse Dock Pro（需另外購買）或 Razer Wireless Charging Puck（需另外購買）擁有無線充電效能，讓玩家擁有最高的便利性。

隆重介紹 Razer Cobra

對於喜歡有線滑鼠的玩家，Razer Cobra 就是首選替代方案，重量輕盈並具備超級耐用的按鍵軸、八個可自訂控制項，並擁有亮眼璀璨的 Chroma 底光。這款滑鼠具備時尚外型，給你頂級遊戲效能。

Razer Cobra 系列引領電競滑鼠新巔峰，以卓越的精準度、無與倫比的自訂能力和光芒四射美學，讓玩家能將遊戲風格和個人風格完美結合創造最佳個人風格。

如需更多 Razer Cobra 系列相關資訊，請造訪 Razer.com。

售價與上市日期

Cobra Pro

建議售價：$4,299

Cobra

建議售價：$1,349

Cobra : Razer.com/三創旗艦店與授權經銷商– 2023 年 6月30日開賣