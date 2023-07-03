愛滋病＝慢性病！只要接受治療、控制病毒量「U=U」 生兒育女不是夢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）隨著治療技術進步，愛滋病已經不是絕症！愛滋感染者權益促進會表示，只要按時服藥、定期回診檢測，愛滋病也可以像慢性病一樣，且不具傳染力，因此盼大眾正視U=U的訊息。疾管署副署長羅一鈞則呼籲，去除歧視與汙名化仍是愛滋防治的重要工作，台灣雖然愛滋防治成績優異，但仍需大眾一同理解愛滋才能朝向終結愛滋的目標前進。

國際共識「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒=不具傳染力）目前共獲得1,099個國際組織認同，聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）也於2018年7月便已正式公告「U=U國際愛滋治療共識」，其中指出，只要HIV感染者穩定接受治療且持續抑制病毒，即便有未經隔絕的直接接觸性行為，亦不可能發生傳染。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師表示，HIV是人類免疫缺乏病毒，病毒量的高低是傳染力關鍵。就像是新冠疫情期間，民眾透過病毒檢測了解自身體內病毒量，一但呈現陰性，亦不具傳染力！

台灣自2016年開始推動診斷即刻服藥政策，以達到HIV感染者最好的照護及感染管制的品質。根據資料顯示，台灣目前9成5服藥感染者已達病毒量測不到的狀態。林冠吟說明，台灣目前HIV處方主流是單錠處方藥物(single tablet regimen; STR)，只要一天一顆HIV感染者便能控制病毒量。若持續穩定治療至少六個月以上，病毒量低於200 copies/ml ，醫學上則定義為測不到病毒。」也就是說，即便生兒育女有更大的機會不會將病毒傳染給伴侶及小孩，因此盼透過U=U的宣導，望大眾不再污名化疾病，並能朝向消除愛滋目標努力。

衛生福利部於2021年07月02日正式修正《危險性行為之範圍標準》，這也是台灣首度認可U=U概念；愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，U=U並非新的觀念，但過去調查發現，僅有少數國人有聽過U=U，就連以感染者為主的社群調查中，也只有不到6成的人真正了解U=U。我們希望將7月2日這一天訂定為台灣U=U Day，就是要讓大眾正視U=U的訊息，才能讓舊時代對愛滋的印象，有機會漸漸被拋去。當U=U後，愛滋病毒不會傳染給別人，這便是愛滋防治歷史上的一個里程碑！

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞指出，台灣新確診的愛滋病患者已連續6年下降，今年預期將首次跌破1千人，約落在950至980例，可望達到20年來新低。過去，『恐懼』是推動愛滋防治的一大障礙，不僅使愛滋偏見難以被翻轉，也使人不願意篩檢，更不願意出來就醫，如今希望藉由正確衛教資訊，大眾能不再害怕愛滋疾病。