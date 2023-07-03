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美國CDC批准葛蘭素史克和輝瑞的RSV疫苗 適用於60歲以上長者 最快秋天上市

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 15:11
在顯微鏡下所看到的呼吸道融合病毒（RSV）。（圖／美聯社）

在顯微鏡下所看到的呼吸道融合病毒（RSV）。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據聲明稿，美國疾病管制與預防中心（CDD）上週四（6/29）獲准葛蘭素史克 (GSK) 和輝瑞 (Pfizer) 的呼吸道融合病毒 (RSV)疫苗用於60歲以上族群，預計將於今年秋季上市，盼能保護銀髮族免受感染該病毒之苦。

輝瑞的Abrysvo和葛蘭素史克的Arexvy疫苗於2022年底向美國監管機構提交批准申請，繼今年獲美國食品藥物管理局（FDA）批准後，6月底美國CDC也簽署了這兩款新疫苗的協議，成為全美首批獲得許可用於預防銀髮族感染RSV的疫苗。

不過，CDC並沒有強制要求所有老年人應接種該疫苗，僅建議與醫師討論，以評估接種疫苗是否利大於弊，自由選擇接種與否。

而兩間藥廠也仍在研究銀髮族多久該接種一次該疫苗，因此最終價格尚未定案。葛蘭素史克預估單劑疫苗落在200美元到295美元之間，保護力約可維持兩個流行季節；輝瑞的價格則可能在180美元至270美元之間。

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)是一種常見的呼吸道病毒，可藉由飛沫或接觸傳染，通常只會引起類似像感冒的輕微症狀，但卻是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因。

老年人中又以患有心臟病、肺病、免疫系統較弱，以及長期居住在療養院和護理中心等為高風險族群。

根據CDC統計，該病毒每年導致約60,000至160,000位老年人住院，並造成6,000至10,000人死亡。

延伸閱讀：GSK率先全球！美國FDA批准首支RSV疫苗 供60歲以上長者施打
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更新時間 : 2023-07-03 15:29 GMT+08:00

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