【法國警察殺人暴動】死者親屬呼籲暴動平息　 要求審查相關法律避免重演悲劇

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一樁法國警察於交通盤查中射殺北非裔17歲少年案，引爆連日來延燒全國各地的暴動，受害者親屬表示，他們不願奈爾之死引發暴動，但主張需修改警察可在交通攔檢中使用致命武器的法律。

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BBC報導，因為沒有停車接受交通盤查而被警察槍殺的奈爾（Nahel M），已在周六於南泰爾一處清真寺中舉行葬禮。他的死在法國各地引發暴亂，隨後卻演變成失控的放火燒車燒樓、洗劫商店的暴力事件。

累計數千人在近日被捕，當局更部署4.5萬兵力及裝甲車上街維安。儘管週日（2）晚間的暴亂規模已較前5天減弱，截至當地時間週一（3）日凌晨，仍有至少有157人被逮，週六則有超過700人被逮捕。

奈爾的祖母2日呼籲結束暴力，並指責暴亂者利用奈爾的死作為滋事的藉口。她向BFMTV表示，「不要破壞學校、不要破壞巴士。乘坐這些巴士的是其他母親。」

一名死者親戚向BBC表示，「我們從未呼籲仇恨或暴亂」，「我們沒有要求破壞或偷竊」，先前奈爾的媽媽曾呼籲民眾29日上街進行和平遊行以紀念奈爾，親屬表示他們預期的是在街上展現憤怒、示威但不是爆發。

該親戚也呼籲，政府應當對法國警察進行更好的培訓，對其武器進行監管，並對允許警察在年輕人拒絕交通攔檢時使用致命武器的法律進行審查。

因為警方表示其面臨的暴力水平增加，法國刑法於2017年進行修正，允許更廣泛地使用槍枝。批評者表示，與交通相關的槍擊事件增加，就是刑法修正導致的直接後果。此一修改內容過於模糊，因為它讓警察來確定，司機的拒檢是否構成風險。

先前的報導指出，奈爾的案件已是今（2023）年度法國因交通攔截發生的第三起致命槍擊事件，2022年共發生13起，2021年則是3起，2020年為2起。而自2017年以來，受害者大多為黑人或阿拉伯裔。

另有死者朋友及鄰居阿奈斯（Anais）表示，在法國郊區，作為一名年輕黑人意味著每天都要遭受種族主義、暴力以及種族歸納（racial profiling）。「（警察）羞辱、污辱他們，不與他們好好交談。現在（警察）又殺了他們。奈爾的事件被媒體披露，但這並非首次發生這種情形。」

納爾的親戚表示，由於持續的混亂，家人沒有時間一起坐下來紀念奈爾。「我們希望一切都能平靜下來。社交媒體、騷亂，一切都需要平靜下來。」