台灣TPASS月票兩天41.4萬人次使用 北車首個上班日順暢 高雄部分乘客「未開卡」卡關

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）TPASS基北北桃都會通今天(3日) 迎來首個上班日，北市交通局表示，情況順暢，民眾使用沒什麼問題，今天截至上午10時，台北捷運就累計販售超過2萬張。

TPASS基北北桃都會通

圖/公路總局：公路人粉專

TPASS基北北桃都會通1日上路，統計至昨天總計已賣超過17萬張，今天迎來上路後首個上班日，各地加派人手，協助民眾購票、通關、排除障礙。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶指出，各營運單位均已加派人力，現場都有工作人員協助，民眾使用上沒甚麼問題，今天截至上午10時，台北捷運累計販售超過2萬張1200定期票。

民眾陳小姐表示，原本擔心今天上班日人潮很多，使用上會有狀況，結果很順暢，以後就更不用擔心了；另一民眾黃先生是今天才在北捷車站購票，直呼「超乎預想的順」，有工作人員在旁也很安心。

台中市運作順暢

TPASS行政院通勤月票上路後首個上班日，台中市交通局3日派專人至現場引導，各捷運站驗票機運作順暢。（民眾提供）中央社

台中市政府交通局表示，使用定期票搭乘公共運輸的通勤民眾有明顯增加，各捷運站驗票機運作順暢，公車乘車狀況也良好。

北中南3大生活圈TPASS公共運輸通勤月票7月1日上路，台中市政府配合中央政策，推出台中境內及中彰投苗2種公共運輸定期票，市府統計，6月15日起開放預購至6月30日，16天內湧入1.5萬人購買市民早鳥199方案，已售出1.7萬張定期票。

台中市交通局指出，今天是TPASS第1個上班日使用狀況，使用定期票搭乘公共運輸的通勤民眾有明顯增加，交通局已派人在各捷運站路口引導，各捷運站驗票機運作順暢，公車乘車狀況也良好。

家住豐原的劉姓上班族表示，他自豐原搭火車到台鐵松竹站換乘捷運，直接搭到市府站下車，事先購買要價新台幣199的早鳥票，通勤車資省超大。

游媽媽則說，孩子7月底開始暑期輔導，已經購買好月票，放學時讓孩子搭車回市區，她再去捷運站接送，省去早晚接送麻煩，省錢又省時。

中央社引述台中市交通局提醒，民眾在購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，以6月15日購買定期票為例，民眾須於7月14日前完成啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能；7月1日起購買台中境內方案，市民優惠價仍只需299元，鼓勵民眾踴躍購買，早買早享受。

交通部: TPASS兩天的使用人數

共41.4萬人次

總統蔡英文（前）3日上午赴桃園機場捷運A1台北車站視察北北基桃TPASS公共運輸通勤月票實施情形，蔡總統使用通勤月票與交通部長王國材（中）等人一起從台北搭機捷到桃園國際機場。中央社

交通部長王國材一早視察旅客量最大的台北車站，專用通道相當順暢。交通部統計，TPASS兩天的使用人數共41.4萬人次。

TPASS在1日上路，前兩天是假日，今天是首個上班日，也是真正的考驗，王國材一早就到人流最多的台北車站台鐵進出閘門視察，現場有台鐵專人引導持TPASS通勤月票旅客走專用通道，一切都很順暢，未出現擁擠狀況。

王國材接受媒體聯訪說，目前已有30.7萬人購買TPASS通勤月票，1、2日TPASS使用人數是41.4萬人次，另使用社福卡走台鐵TPASS通道的人也有6萬人次。

因TPASS是通勤月票，一旦啟用效期是30天，不少民眾今天才開始啟用，通勤族陳姓乘客每天從新北市搭公車再轉捷運到台北市上班，她向媒體表示，她沒有在TPASS上路第1天就啟用，主要是原先購買的北捷新台幣1280月票還沒用完，用完後就會購買北北基桃1200的通勤月票。

王國材說，這兩天他也拿著TPASS到處去看，一開始很多人不清楚專用通道，發生誤闖，他請台鐵人員再演練，今天早上就很順暢。

王國材表示，台北捷運與高雄捷運因先前已有推動定期票的經驗，所以每個閘門都可使用TPASS，機場捷運、台中捷運和台鐵初期先設專用通道，希望台鐵年底所有閘門都可使用TPASS。

根據中央社，王國材也提到，前兩天發現很多人拿TPASS多站進出，公共運輸場站有很多可吃美食及購物的地方，TPASS將有助國內消費，所以也是一張觀光月票，期待這項政策不但減輕民眾負擔，還促進觀光發展，並達到淨零減碳。

TPASS通勤月票第1階段先在3大生活圈實施，包括北北基桃、中彰投苗及南高屏，適用7大公共運具，包含台鐵、捷運、公車、客運、輕軌、渡輪及公共自行車。

有民眾關心共享機車是否也有機會納入TPASS的運具，王國材說，尊重各地方政府做法，只要地方政府認為可以扮演公共運輸一環的運具，就由地方政府促成。

王國材表示，TPASS這項策目前是用3年200億元特別預算，未來將用一般預算長久做下去。

台南、高雄、屏東推出

南高屏999通勤月票方案

台南、高雄、屏東1日推出南高屏999通勤月票方案，持TPASS搭台鐵需走專用道，3日迎來首個上班日，台鐵高雄站加派人力引導旅客，通行順暢，部分旅客因未先開卡無法刷卡出站。中央社

台南、高雄、屏東1日推出南高屏999通勤月票方案，持TPASS搭台鐵須走專用道，今天迎來首個上班日，台鐵高雄站加派人力引導旅客，通行順暢，部分旅客因未先開卡無法刷卡出站。

配合行政院TPASS通勤月票，台南、高雄、屏東共同推出南高屏999通勤月票方案，今天遇到首個上班日，台鐵高雄站在驗票閘門設有進站、出站各2道TPASS及地方社福卡專用通道。

有媒體記者實際至台鐵高雄站觀察通勤時段民眾搭乘狀況，多數人可判別持TPASS月票須走專用通道；部分乘客購買TPASS後未開卡就直接搭乘，無法順利嗶卡出站，需專人協助開卡才能順利通行。

台鐵高雄運務段段長徐竹平說，今天是專案啟用第3天，大家仍處於磨合階段，但加派人力引導，秩序良好，僅少數民眾不知道須提前開卡，在出站前工作人員都會直接協助開卡。

吳姓乘客說，專用道以白色、綠色標示，相當明顯，不會有誤判狀況。

中央社引述林姓乘客表示，專用通道設在兩旁，進出站會與在詢問的旅客卡住，稍微延誤過卡時間。因敬老卡也要走專用通道，有些長輩站在閘門口不知該走哪一道，經引導順利出站。

高雄市交通局副局長劉建邦表示，高雄捷運各站點遇到乘客買票都會詢問是否需要購買月票，也會協助民眾開卡，如果不是馬上要搭乘也能指定開卡日。

張姓乘客說，每天從屏東西勢車站搭火車到高雄，再轉捷運至高雄國際機場站上班；過去購買台鐵2個月的月票約新台幣2700元，加上高捷799方案，每個月通勤要花2000多元，TPASS推出後，真的省很多。

南高屏999通勤月票方案適用3縣市內台鐵、捷運、輕軌、市區客運（含公車式小黃）、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），更是全台提供最多元運具服務的通勤月票。另外，「高雄市區399月票」、「大台南無限搭299/399月票」、「屏東暢行299/399月票」可供民眾選擇。

台灣TPASS月票兩天41.4萬人次使用 北車首個上班日順暢 高雄部分乘客「未開卡」卡關