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免費參觀！7億成交後買遊艇人道救援　英國神秘塗鴉客Banksy真跡國際巡展首站台灣

捐血可以免預約、優先參觀《垃圾桶中的愛》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/07/03 14:34
Banksy 拍出天價的《垃圾桶中的愛》首次於台灣公開亮相。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

Banksy 拍出天價的《垃圾桶中的愛》首次於台灣公開亮相。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 英國神秘街頭塗鴉客Banksy拍出天價的《垃圾桶中的愛》來台展出，而且整個展間只展這一件！

《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin ) 於2021年蘇富比拍出2,500百萬美金（約為7億台幣），刷新個人最高成交金額紀錄。Banksy在Inatagram上發布影片表示，如同其他人一樣，在藝術圈闖出名堂後，他買了艘大遊艇，但被他改裝成人道救援挺，因為歐盟當局故意無視求救信號，「所有黑人的命都是命」。

《垃圾桶中的愛》前身是《女孩與氣球》(Girl with Balloon)，首次於2018年拍賣時，畫面上可見一名小女孩及飛上天空的紅氣球，氣球被解讀成象徵自由和希望，落槌的那一刻，藝術家在觀眾席啟動隱藏在畫框裡的碎紙機，導致畫作下半部被碎掉，現場驚呼聲連連，該作價值也因此水漲船高，也只有Banksy會這樣惡搞自己。

《垃圾桶中的愛》由藏家委託拍賣公司蘇富比舉辦國際巡展，首站相中古蹟台北當代藝術館（以下簡稱台北當代），也是首次於台灣公開亮相，接下來的行程保密到家。

館長駱麗真向本報透露，下一站一樣會在亞洲展出，而首站選擇台北在於藝術家理念和該館契合，主反資本霸權並捍衛人權自由，「台灣對於當下政治、經濟、環境等議題都不會迴避，努力維護言論自由及人權，作品呼應國民長期努力的方向。」

Banksy活躍於藝術圈，以反戰、自由為題，在街頭牆上的塗鴉噴漆帶有十足的幽默嘲諷感，公然挑戰威權體制及階級制度，引起社會強烈共鳴，社群媒體追蹤人數超過1,200萬人，但至今仍鮮少有人知道他長相跟身份，也因此，駱麗真於開幕記者會上，開玩笑的對著觀眾席詢問Banksy是否也在場？說不定這名神秘客正在悄悄觀察大家。

駱麗真解釋，本來考慮展出Banksy多件作品，但最後只展這一幅原因為，希望觀眾聚焦在這件作品，思考藝術家行動背後的原因，以及對當代社會造成什麼影響，只展一件作品反而留給觀眾空間反思。

維安不馬虎，360度近距離看！駱麗真強調，展櫃整體焊接地下鋼結構，很難拔起來，從最底層的鋼結構到木板，最後鋪上地毯，恆溫恆濕，白天有三個保全輪班，晚上則有兩名，保險初估240萬新台幣，但之後也有異動。

有意前往的民眾，自即日起至8月13日須提前至ACCUPASS活動通預約參觀；8月4日將於當代館戶外廣場舉辦「藝術有愛 x 捐血看展覽」，完成捐血享免預約優先參觀，加贈限量禮物包。
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更新時間 : 2023-07-03 15:28 GMT+08:00

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