免費參觀！7億成交後買遊艇人道救援　英國神秘塗鴉客Banksy真跡國際巡展首站台灣

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 英國神秘街頭塗鴉客Banksy拍出天價的《垃圾桶中的愛》來台展出,而且整個展間只展這一件!

《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin ) 於2021年蘇富比拍出2,500百萬美金(約為7億台幣),刷新個人最高成交金額紀錄。Banksy在Inatagram上發布影片表示,如同其他人一樣,在藝術圈闖出名堂後,他買了艘大遊艇,但被他改裝成人道救援挺,因為歐盟當局故意無視求救信號,「所有黑人的命都是命」。

《垃圾桶中的愛》前身是《女孩與氣球》(Girl with Balloon),首次於2018年拍賣時,畫面上可見一名小女孩及飛上天空的紅氣球,氣球被解讀成象徵自由和希望,落槌的那一刻,藝術家在觀眾席啟動隱藏在畫框裡的碎紙機,導致畫作下半部被碎掉,現場驚呼聲連連,該作價值也因此水漲船高,也只有Banksy會這樣惡搞自己。

《垃圾桶中的愛》由藏家委託拍賣公司蘇富比舉辦國際巡展,首站相中古蹟台北當代藝術館(以下簡稱台北當代),也是首次於台灣公開亮相,接下來的行程保密到家。

館長駱麗真向本報透露,下一站一樣會在亞洲展出,而首站選擇台北在於藝術家理念和該館契合,主反資本霸權並捍衛人權自由,「台灣對於當下政治、經濟、環境等議題都不會迴避,努力維護言論自由及人權,作品呼應國民長期努力的方向。」

Banksy活躍於藝術圈,以反戰、自由為題,在街頭牆上的塗鴉噴漆帶有十足的幽默嘲諷感,公然挑戰威權體制及階級制度,引起社會強烈共鳴,社群媒體追蹤人數超過1,200萬人,但至今仍鮮少有人知道他長相跟身份,也因此,駱麗真於開幕記者會上,開玩笑的對著觀眾席詢問Banksy是否也在場?說不定這名神秘客正在悄悄觀察大家。

駱麗真解釋,本來考慮展出Banksy多件作品,但最後只展這一幅原因為,希望觀眾聚焦在這件作品,思考藝術家行動背後的原因,以及對當代社會造成什麼影響,只展一件作品反而留給觀眾空間反思。

維安不馬虎,360度近距離看!駱麗真強調,展櫃整體焊接地下鋼結構,很難拔起來,從最底層的鋼結構到木板,最後鋪上地毯,恆溫恆濕,白天有三個保全輪班,晚上則有兩名,保險初估240萬新台幣,但之後也有異動。

有意前往的民眾,自即日起至8月13日須提前至ACCUPASS活動通預約參觀;8月4日將於當代館戶外廣場舉辦「藝術有愛 x 捐血看展覽」,完成捐血享免預約優先參觀,加贈限量禮物包。