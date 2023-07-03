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若WHO判定甜味劑阿斯巴甜有致癌疑慮 可口可樂、百事可樂怎麼辦？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 11:59
無糖健怡可樂與原味可口可樂（圖／美聯社）

無糖健怡可樂與原味可口可樂（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）路透6月底披露世衛（WHO）有意於7月中將人工甜味劑阿斯巴甜（aspartame）列為可能致癌物後，消費者恐慌，食品業驚慌，專家認為業界應會先觀望，畢竟衝擊太過深遠，至於首當其衝的飲料大廠可口可樂（Coca-Cola），業界人士倒不太擔心。

針對世衛國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer，IARC）有意把阿斯巴甜打入致癌名單的傳言，路透引述產業人士說法，消費產品業者應不致立刻改配方，至少要等各國食品藥物監管單位表態再行打算。

況且，阿斯巴甜是全球最廣泛使用的代糖之一，官方多認證可用，食品大廠也力倡無虞，要將數十年來的習慣毀於一旦，立刻找到能大量生產的替代品，並非易事。

人工甜味劑百百種，依化學成分、甜度與價格而異，須考量多重因素，不能說改就改。一名業界人士以阿斯巴甜為例，其甜度是糖的200倍，價格貴於糖精（saccharin），與三氯蔗糖（俗稱蔗糖素sucralose）差不多，但比甜菊糖（stevia）便宜。「保存期限、加工過程如加熱時的反應等等，都須考量進去，不一定能找到可完美取代阿斯巴甜的甜味劑。」

由於低卡路里產品去年佔了可口可樂銷售量的三成，其無糖健怡可樂（Diet Coke）也使用阿斯巴甜，許多消費者不免憂心，以後還喝得到這類飲品嗎？對此，消費者研究公司Redburn Ltd的專家Charlie Higgs認為，可口可樂應能老神在在度過難關。「可口可樂有著全球頂級產銷系統，過去也遇過糖稅等問題，但都能關關難過關關過。」

事實上，可口可樂與勁敵百事（PepsiCo）過去都曾配合政府政策改變配方。2012年，美國爆出焦糖色素致癌疑慮後，二者便配合加州法規，更動產製過程。

投顧公司Conotoxia Ltd的市場分析師Grzegorz Drozdz表示，若阿斯巴甜真的被認定有致癌風險，頂多影響可口可樂短期獲利，長期成長不受衝擊。不過，投資研究公司CFRA Research指出，在這件事上，百事可能稍佔上風。

百事對阿斯巴甜早有一段情結，2015年在部分汽水中停用、2016年重啟使用、2020年又棄用。許多百事產品已不再擁抱阿斯巴甜，而投奔三氯蔗糖與醋磺內酯鉀（俗稱安蜜賽acesulfame potassium）等甜味劑的懷抱，意味就算WHO作出「不利判決」，該公司應能泰然處之。
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更新時間 : 2023-07-03 15:28 GMT+08:00

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