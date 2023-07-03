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台灣新生兒死亡率創新高 第0天夭折最多 5大死因公布

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 11:21
台灣新生兒出生率不僅屢創新低，死亡率也節節攀升，其中在出生第0天夭折最多。（圖/pixabay）

台灣新生兒出生率不僅屢創新低，死亡率也節節攀升，其中在出生第0天夭折最多。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣少子化是國安危機，新生兒出生率不僅屢創新低，死亡率也節節攀升，尤其在出生第0天夭折最多，衛福部長薛瑞元坦言，其中一大因素與活產補助導致統計失真有關，因此醫界呼籲，政府應該要盡速成立專責單位，並且建立新生兒死亡資料庫與死因回溯分析，及早釐清真正原因，共同守護每個珍貴小生命。

台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟及長庚財團法人聯手舉辦「降低台灣新生兒死亡率」研討會，會中公布台灣新生兒三大死因，分別為「遺傳染色體異常」、「早產」和「意外事故」，意外事故中又與「趴睡」導致窒息或猝死有關。

進一步分析不同天數嬰兒死亡率，出生第0天的死亡占比達1/3，前5名死因依序為：「源於周產期的呼吸性疾患」、「與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患」、「先天性畸形與染色體異常」、「受母體妊娠、產程及分娩併發影響」和「源於周產期其他疾患與其他先天畸形」。

綜合中央社和三立新聞網報導，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑指出，我國新生兒死亡率高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均值，最新數據已達到每1000個新生兒有2.8個無法活到滿月，4.5個孩子可能在5歲前死亡，在亞洲高於日本與韓國。

周弘傑說，分析新生兒過世天數，發現1/3寶寶是出生1天內離世，相較日本、南韓往下的趨勢，台灣則是不斷往上，「新生兒第0天死亡是台灣面臨最大的問題」。衛福部長薛瑞元則直言，一大因素與活產補助導致統計失真有關。

周弘傑表示，過去習以為常開立的呼吸性疾患死因，有很大因素被國內「活產」和「引產」能獲得給付的條件所左右。

衛福部長薛瑞元說明，由於現在有許多縣市對於小孩出生嬰兒有補助，必須是活產。過去第一時間引產時第一時間有哭聲，為了申請補助，很多父母回婦產科會要求醫師寫診斷先寫活產再寫死亡診斷，這樣才可以領到補助，也導致統計上無法呈現真實情形，因此必須進一步分析研究真正於出生後一天內死亡個案的死因。

周弘傑表示，活產補助費確實是原因之一，但不會是第0天死亡率偏高的全部原因，他認為產婦高齡化、對孕婦的照顧也是一大原因，因此周產期關心孕婦、提醒早產跡象，給予安胎衛教，是台灣需要好好思考的。
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