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直球對決！台灣女星二度控訴黃健瑋「趁機性交」　男方冷回尊重提告勿浪費社會資源

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 10:54
黃健瑋2日回應「趁機性交」指控。（圖擷取自黃健瑋臉書）

黃健瑋2日回應「趁機性交」指控。（圖擷取自黃健瑋臉書）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 台灣女演員Mia近日二度發文指控黃健瑋趁她服藥後「趁機性交」，並還原事情始末，黃回應「尊重對方提告」。

台灣女星Mia先前發文指控黃健瑋對她性侵，遭到黃否認，妻子更跳出來力挺丈夫表示他情史豐富，輕蔑把指控當梗圖看，控訴者不敵輿論壓力，企圖服藥尋短所幸救回一命，近日Mia不忍了，把原先的控訴文權限打開，還原「趁機性交」事發始末，更直接到黃健瑋臉書直球對決。

Mia於昨（2）日社群媒體指出，2006年拍攝短片《贖金》時，黃健瑋在她服用史蒂諾斯後趁機性交，隔日起床發現自己裸體躺在床上，直覺想到是黃健瑋，因為男方知道她睡前用藥，加上拍戲過程中，黃健瑋常會有意無意地觸碰她。

Mia表示，之後男方承認有發生關係，竟問「她怎麼都不叫？其他女生都叫得很大聲」，還說因為自己喝醉了且女方沒反抗，女方說「我呆掉了，我不記得這些事，我腦中有一些破碎的畫面，但拼湊不起來。」

女方坦言，當時不確定是什麼狀況，不敢讓劇組、家人及伴侶知道。多年後友人Z問她是不是和黃健瑋上過床？Z說，「我早就聽過你的名字了，黃健瑋說過的女生，你的名字最好記。」Mia坦承後Z回覆，「他絕對知道你吃了藥，你不是第一個。」

直球對決！台灣女星二度控訴黃健瑋「趁機性交」　男方冷回尊重提告勿浪費社會資源

直球對決！台灣女星二度控訴黃健瑋「趁機性交」　男方冷回尊重提告勿浪費社會資源
Mia二度控訴黃健瑋惡行。(圖擷取自Mia臉書)

Mia說，某檔工作不得不和黃碰面時，她靠著大量鎮定劑撐過去後，從46公斤掉到41公斤，「我一直逃、一直躲，即便這些年，我慢慢明白什麼是『趁機性交』，甚至在我寫下限友文的那一刻，我都不願意面對這件事，我不願意承認自己是『被趁機性交過的女生』」。

Mia於今日也公開當初的限友文，針對黃一再自清「未有違反法律之行為」，Mia質問，你的這些行爲叫什麼？她更喊話黃姓夫妻勿試圖以黃情史豐富當作開脫之詞，並收回「當梗圖在看」這些話，「你對我做的事情不叫情史，我的遭遇也不是梗圖，我能理解你們必須否認，但否認之餘，實在不需要附帶嘲笑。」

黃健瑋2日發文回應，「我從未對Mia女士做出違背意願或趁機性交等違反法律的行為。」強調尊重女方尋求司法途徑提出告訴的權利，自己全力配合司法機關的調查，讓事件真相大白，而不是透由個人社群媒體或是網路散播的方式各自表述，一再造成社會資源的浪費。

女方也直接到黃的臉書直球對決，在黃的聲明下方附上最初控訴黃的貼文連結。


黃健瑋駁斥控訴內容。(黃健瑋臉書)

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