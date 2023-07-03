比海鹽還小 看不見的LV包包 賣出新台幣196萬元瘋狂價

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）擅長惡搞名牌的紐約藝術公司MSCHF，最近又推出了離經叛道的商品，一只仿路易威登（Louis Vuitton）的超迷你螢光綠色包包，連人眼視之都有困難，遑論實用或裝飾性，上週卻在一場線上拍賣會中拍出63,000美元（新台幣196萬元）的驚世價格，挑戰世人對精品價值的定義。

CNN報導，這只OnTheGo托特「小包」，是以雙光子聚合（two-photon polymerization）3D列印技術打造，尺寸僅657x222x700微米，換算寬度不到0.076公分，連袖珍都算不上。

根據MSCHF，名為「顯微鏡手袋」（Microscopic Handbag）的這只包，小到可穿過針孔，比海鹽粒還小，買主同時可獲得一組顯微鏡及包包的數位影像。透過顯微鏡，可清楚看到上頭的LV標誌壓紋。放大版的真品價格約落在3,100至4,300美元（新台幣96,425到133,751元），這看不見摸不著的包包，竟比本尊還貴。

2016年成立的MSCHF，大膽玩創意出了名，曾於2021年與饒舌歌手合作，推出一雙標榜摻有「人血」的撒旦Nike球鞋（Satan Shoes），一雙要價近3萬台幣，666雙開賣就秒殺。滿滿的惡魔主題掀起熱議，也因侵權爭議被Nike告上法院，最後庭外和解。

過去愛開過藝術品玩笑的MSCHEF，近幾年將苗頭指向精品業，透過各種荒誕的產品嘲弄、批判消費主義，還曾把精品殿堂愛馬仕（Hermes）一包難求的柏金包（Birkin）拆了個支離破碎，將其碎皮拿來做拖鞋，名為Birkinstocks，惡搞勃肯鞋（Birkenstock）。

MSCHEF稱，時尚業包包愈做愈小，對小包的迷戀已到了近乎抽象的境界，產品淪為品牌符號。「之前皮革小包還得用手拿，但漸漸地抽去了功能性，甚至對使用者造成不便－而顯微鏡手袋則將此概念發揮到極致，所有功能性揮發殆盡。」



顯微鏡下的LV迷你小包（圖／MSCHEF IG）