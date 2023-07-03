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【#metoo風暴】勞動部: 台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾　提出申訴者不到4萬人

勞動部長許銘春表示，今年下半年將與地方政府合作，全面對企業進行性騷擾防治的輔導、宣導和法遵訪視，勞動檢查也將以此為重點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/03 10:20
立委范雲（左5）6月29日在立法院舉行「接住#MeToo 被害人六師聯合一起來！」記者會，邀請律師、會計師、醫師、中醫師、牙醫師、建築師...

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延伸閱讀:「黑人」深陷性騷擾風暴　台灣PLG聯盟：陳建州自請暫停執行長職務

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）勞動部長許銘春在訪歐期間接受台灣媒體專訪，談及台灣這一波MeToo風潮和防治職場性騷擾，她說勞動部將推出性騷擾類型和受害人申訴指引，並考慮提高企業負責人的處罰，下半年勞動檢查也會加強性別平等領域。

【#metoo風暴】勞動部: 台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾　提出申訴者不到4萬人

多個婦女團體6月5日舉行「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」聯合記者會，呼籲建立可信賴的申訴機制，並鼓勵被害人不再沉默。 中央社

許銘春坦言，性別工作平等法等所謂「性平三法」在台灣已通過施行21年了，但「大家過去其實不太重視這個法」，她認為改善性別環境第一個關鍵是教育，「性平教育就像法治教育、勞動教育，都要從小做起（建立觀念）」。

【#metoo風暴】勞動部: 台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾　提出申訴者不到4萬人《性別平等教育法》、《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》合稱「性平三法」，面對性騷擾，不同的對象、場所，各有適用的法規。(圖/桃園市政府警察局婦幼警察隊官方臉書)

其次，台灣相關法律在國際上相對完整，「但問題在落實，包括性騷擾的類型、樣態，很多人都不懂，徒法不足以自行」，她說，勞動部已經找專家學者討論，將匯整性騷擾的樣態，提出指引教育企業及大眾。

中央社引述許銘春表示，「這一波下來，我們也在討論，針對最高負責人、權勢者的處罰，可能提高行政罰，被騷擾者也可以請求懲罰性的民事損害賠償」。

【#metoo風暴】勞動部: 台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾　提出申訴者不到4萬人勞動部長許銘春(圖) 目前正在比利時訪問。 中央社7月3日照片

勞動部推估台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾，但提出申訴者卻不到4萬人，她自問「法規已在那裡，為何還有那麼多黑數？」並坦承申訴機制需要改進，包括當事人隱私保障，以及重新思考時效規定。

許銘春說，例如權勢型性騷擾，等受害人離開事發的職場之後，也就是脫離原本職場的權力關係後，再起算案件時效，以免受害人終於敢申訴後卻因時效已過而難以懲罰失職企業。

許銘春指出，關於被害人如何申訴，勞動部也將製作指引，並將引進專家學者在事發後協助、陪伴受害人，包括心理諮商師或社工、法律人，還有地方政府的性平會等也要引進專業人士參與。「看怎樣把機制變得有效、友善、可信賴，讓受害者勇於尋求協助」。

她表示，下半年將與地方政府合作，全面對企業進行性騷擾防治的輔導、宣導和法遵訪視，勞動檢查也將以此為重點，「我想檢查、處罰都不是目的，而是透過這些手段讓人守法」。

藉著這波MeToo事件，許銘春說：「現在大家重視這件事，是民氣可用的時候，我們就把機制弄得更完整。」

勞動部推估: 台灣一年約20萬人遭受職場性騷擾　提出申訴者不到4萬人
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