【倒數48小時】台灣民謠大師陳明章紀錄片《撼山河 撼向世界》 發起製作暨校園公播集資計畫

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 或許你沒有聽過「陳明章」這個名字，但一定聽過〈流浪到淡水〉、 〈追追追〉與〈下午的一齣戲〉等歌曲， 而它們全都出自於陳明章之手。

民謠大師陳明章，從小接觸縈繞家鄉北投的那卡西、 歌仔戲與平埔調等台灣音樂，並學習恆春月琴民謠， 揉合傳統音樂作出新曲，更曾為導演侯孝賢作品《戀戀風塵》、 日本名導是枝裕和電影《幻之光》製作配樂，因而揚名國際。

為將陳明章製作音樂歷程用影像記錄下來， 熱愛本土文化的林正盛導演與「我們之間」影像團隊耗時四年、 斥資千萬拍攝陳明章個人紀錄片《撼山河 撼向世界》，然而，距離紀錄片後製、上映，仍有很大一段路要走， 因此電影製作團隊於 6 月 28 日發起《撼山河 撼向世界》陳明章紀錄片製作暨校園公播集資計畫， 希望能夠邀請大眾，一同唱出屬於台灣過去、現在與未來的樂音， 更多內容請參閱官網：https://backme.tw/ ref/39BIn/。

揉合傳統音樂作出新曲風！陳明章唱出屬於台灣的歌

台灣民謠大師、來自於台灣北投的陳明章，在高中開始玩音樂、 加入吉他社，從此走上音樂之路，並開始學習台灣各項傳統音樂， 包括與恆春朱丁順學習恆春月琴民謠、 向雲林吳天羅學習車鼓南管曲調，以及和宜蘭莊進才學習北管、 歌仔戲，在提煉底蘊濃厚的台灣傳統音樂文化後， 創作出新時代的音樂。

不僅用母語唱出時代的歌！

陳明章製作電影配樂獲得多項殊榮 讓國際看見台灣

陳明章表示：「音樂是我生命的旅程，走到哪裡遇到什麼事情就寫、 就唱。」因此他的音樂作品，也隨著台灣歷史文化脈絡下滾動 。

1 987 年解嚴時，陳明章參與黑名單工作室發行《抓狂歌》， 並在專輯中的批判意識震驚社會；隔年，在專輯《下午的一齣戲》 中，使用最熟悉的母語，唱出傳統文化無人聞問的悲涼。除此之外， 陳明章的創作主題也相當多元，包括 1997 年與金門王、 李炳輝合作發行〈流浪到淡水〉、知名歌手黃妃 2000 年發行 的〈追追追〉，皆紅遍大街小巷。

同時，陳明章在電影配樂領域也獲得多項殊榮，為侯孝賢導演《 戀戀風塵》做的配樂， 讓他成為第一個獲得國際級電影配樂獎項的台灣人；1995 年再 為日本名導是枝裕和電影《幻之光》配樂，成為「 日本每日電影獎最佳配樂獎」首位非日本籍得獎者， 帶著台灣音樂逐步在國際站穩腳步。

除了個人創作外， 陳明章在月琴與明琴的投入也不遺餘力，2009 年開始， 他成立台灣月琴民謠協會，教學並推廣台灣月琴民謠彈唱，更在 2020 年，陳明章研發結合吉他與月琴的「台灣明琴」， 也帶來台灣音樂的新篇章。

用鏡頭紀錄陳明章製作音樂歷程！

導演林正盛拍攝紀錄片《撼山河 撼向世界》

(上圖為截至7月3日上午11時34分集資狀況)

熱愛本土文化的林正盛導演表示：「 像陳明章這位如同吟遊詩人般的創作者，很值得我們去認識， 因為不只能認識他的音樂，更能認識我們自己的文化。」

因此， 林正盛導演與「我們之間」影像團隊，一共耗時四年、斥資千萬拍攝 《撼山河 撼向世界》紀錄片，總共訪問 50 餘位涵蓋音樂圈、 電影界的重量級人物，如《戀戀風塵》 編劇吳念真與攝影助理陳懷恩、《幻之光》導演是枝裕和、 搖滾歌手伍佰、金曲歌后黃妃等人。

除了人物訪談，透過鏡頭觀眾可以跟著陳明章一同四處演出、教學， 以及推廣音樂文化，同時也拍攝了他製作音樂的過程。

在片中， 可以看到陳明章時常到戶外，透過走路或是開車尋找靈感。 他也在紀錄片中分享，過去製作電影《幻之光》配樂時， 每個假日他都開著車帶妻子與小孩到北海岸，找尋創作來源。 以及他如何將他所學習的西方樂理知識， 融入台灣傳統音樂並創作的新曲風，透過歌曲呈現當代社會面貌。

林正盛導演也表示：「希望透過陳明章的故事， 呈現我們是立足於土地上歌唱，挺著受傷的胸膛，仍要高聲歌唱， 唱向全世界。」

上映前的最後一哩路！

發起集資募集後製費用 更盼將公播帶送進校園

儘管紀錄片已經拍攝完成，但離後製與正式上映， 仍有一大段距離要走。因此，電影製作團隊於 6 月 28 日發 起《撼山河 撼向世界》陳明章紀錄片製作暨校園公播集資計畫， 希望能夠募集社會大眾力量，一起完成紀錄片製作之餘， 更希望能夠寄送校園公播帶給 1,740 所國中、 高中職與專科學校，讓更多人看見與聽見台灣土地的聲音！

為了回饋贊助民眾，本次集資計畫也將提供應援令旗、珍藏電影海報、 電影紀念黑膠等回饋品項，感謝每一位贊助者的心意。 期待能夠與大眾同心協力，帶著台灣百花齊放的音樂與文化，一起「 撼向世界」！更多《撼山河 撼向世界》陳明章紀錄片製作暨校園公播集資計畫請參閱官網：ht tps://backme.tw/ref/39BIn/

【倒數48小時】台灣民謠大師陳明章紀錄片《撼山河 撼向世界》 發起製作暨校園公播集資計畫

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