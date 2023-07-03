台灣阿里山空氣品質維護區　環保署：觀光與環保共利發展典範　　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院環保署今(3)日表示，行駛進阿里山的大客車數量暴增，嘉義縣環保局自2011年起將阿里山區域劃為空品淨區，並於2022年再依 空氣污染防制法第40條規定，將阿里山公路（台18線）63K至 94K列入空氣品質維護區， 為目前台灣海拔最高的空維區。依空維區管制規定，出廠10年以上 的大客車， 需取得全國自主管理優級標章或一年內有排氣檢測合格紀錄， 始得進入，以維護空氣品質，迄今已有105輛不符規定遭受裁處。

環保署還說，嘉義縣環保局於2017年曾以空污基金輔導阿里山林業鐵路及 文化資產管理處， 將穿梭於阿里山的柴油動力小火車加裝濾煙器， 使粒狀污染物不透光率由7.0m-1降至0.3m-1，改善率達 9成5以上，後續林務局更爭取前瞻計畫經費， 將全數阿里山森林小火車頭換裝低污染引擎， 大幅減少小火車穿梭在鬱鬱蔥蔥的神木及雲海間所排放的黑煙， 改善空氣品質。

針對普受遊客喜愛的阿里山特有文化資產「蒸汽火車頭」， 林鐵處將蒸汽火車燃料改用煤磚（Biowood、Brique木 屑跟碳粒結合之生質燃料）取代煙煤，使排煙不透光率大幅降低。在 2022年阿里山森林鐵路110周年時，林鐵處展示Shay21號 蒸汽火車頭，除了採用傳統工藝擴管技法的鍋爐及古色古香的檜木車 廂，呈現文化資產的原貌，配合使用低煙度燃料行駛， 讓人感受到滿滿仿古時光的同時， 顯現出文化資產與環境保護的共存。

而嘉義林區管理處以綠能、 綠化及生活減碳為出發點， 與在地客運業者及國內電動巴士廠攜手合作，導入10部低噪音、 無排氣的電動中型巴士進行觀光遊園接駁，提供優質環保的行車服務 ，進一步保護阿里山國家森林遊樂區環境。

環保署表示，為維護特定區域空氣品質，各地方政府可依空氣污染防 制法第40條規定，因地制宜劃設空維區， 透過禁止或限制高污染車輛進入，實施移動污染源管制，截至今(2023) 年5月31日止，全國已有19個縣市劃設52處空維區。

環保署指出，從阿里山的空維區管制情形，證明在高度觀光負荷的景點， 也可以透過空維區的劃設，減輕交通工具對區域空氣品質的衝擊，維 持阿里山沁人心脾的空氣，成為共利發展的典範。因此，環保署鼓勵 各地方政府持續設置各類型的空維區，實施移動污染源管制措施， 並透過行政管制及跨單位之響應，共同提升空氣品質， 營造優質清新的好環境。