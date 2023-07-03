法國在台協會商務處攜手9大法國香氛保養品牌　打造全台唯一純法式美妝饗宴

有鑑於台灣至今尚無專屬法國之美妝展會，法國在台協會商務處（B usiness France）於6月29日至30日舉辦第一屆「Frenc h Beauty Experience 法式美妝生活體驗展會」，邀請9家法國品牌前來展出最新技術及創 作，當中包括已在台上市和尚未進入台灣市場之保養、 香氛及個人清潔品牌。 活動開放預先報名之台灣進口商及一般消費者至現場體驗及洽談。

法國在台協會商務處處長高德廉（François Cotier）於活動揭幕致詞表示，「美」和「 食物」都是強烈連結台灣和法國的事物，而在2022年， 法國輸台之美妝保養品成長幅度高達 21.4%，與龍頭日本以不到1%市占率之差位居台灣美妝市場第 二大國。以此成長幅度推估，超越日本指日可期。另外也表示， 台灣和法國在極新科技層面皆處於領先地位， 推動美妝產業向前發展。很開心今天能夠和法國萊雅集團 （L‘Oréal Group）以及現場各有專精之法國品牌齊聚一堂， 讓大家認識法國產品的優勢。

台灣萊雅總裁師逸樺（Eva Leihener-Stefan）則在致詞中提到，「美」對人類是至關重要的， 因為美可以讓人有力量，並帶來自信。法國對「美」 的獨到見解使她成為領先世界的美妝大國， 背後蘊藏的是夢想家的視野、迷人的傳承和精湛工藝。而萊雅的「 美」不只是美，身為全球及全台第一大化妝品集團， 萊雅希望帶來有意義的影響，因此在產品研發層面力求永續發展， 尊重環境，十年來更致力於數位化，利用最先進的科學技術， 提供更個人化、更觸手可及的美容服務， 希望未來繼續以美妝科技為動力，為所有人及每個人創造美力， 感動世界。她也祝福參展品牌在台灣都能茁壯地發展。

現場亦邀來人氣網紅分享產品使用心得。慢式花藝主理人曼蒂Man dy成天與各式香氣為伍， 此次特別體驗室內擴香和個人香氛職人品牌Mad et Len和南法小眾香氛Reminiscence。 她認為Reminiscence的瓶身設計相當用心，其中，Pa tchouli 廣藿香淡香水混合了維吉尼亞雪松和澳大利亞檀香的沉穩木質調， 非常具有深度和法式風格。Mad et Len那充滿手工質感、藝術品般的外型設計、展現自然性的香調， 都讓她感到十分驚豔， 覺得不管是與質樸素雅或冷硬調性的空間搭配，都相當融合， 同時又具有自身獨特的存在感。

時尚美妝部落客浿機特別喜歡法國保養品天然、有機，配方不複雜、 親膚性高的特性。她表示很喜歡有機植萃品牌Christian Lenart旗下的玫瑰花水，可以做為化妝水和濕敷使用， 夏天又可隨手使用幫肌膚降溫補水，一瓶多功能，令她愛不釋手。 另外也試用了有機醫學保養Gamarde明星商品「 全效晶亮精華油」，覺得使用起來延展性佳且吸收快， 肌膚看起來很透亮，另外也可以當髮尾修護，是旅行必備的逸品。 此外，Gamarde「舒緩活泉噴霧」， 對於常待在冷氣房裡的人，可用來隨時進行肌膚補水， 或上班煩躁時隨時噴一下，就可以感受來自法國活泉的療癒。

有機時尚清潔品牌WhatMatters的代理商安栢利國際有限 公司總經理李侑家（Josh）也親自分享旗下的草莓牙膏。Wha tMatters牙膏全系列都使用防滑強化玻璃瓶和壓頭設計， 相較旋蓋包裝更方便且衛生，用完還可以買補充包填入， 幫助環保減塑，據統計在法國每年可以減少5 噸塑膠垃圾。此外，足量氟添加能有效防止蛀牙，低摩擦值（RDA ）又能大幅度降低對牙齒的侵蝕，特別適合敏感一族使用。Josh 笑說，草莓牙膏因為包裝特別，香氣又像真的草莓， 兒子帶去學校時全部同學都搶著要。

最後，Christian Breton推出的專注於眼周保養的產品陣容齊全，法國出口經理 Anne Lise Francois也特地從法國遠赴台灣，她分享到旗下的Eye Priority系列之眼部滾珠拉提抗皺露（Liftox） 熱銷一千三百萬瓶是其中的長青款， 若分析產品配方就會知道這是堪稱醫美等級的保養武器， 也是市場上很少見有完整系列，針對眼部保養的品牌， 正所謂眼睛為靈魂之窗，是我們女人最需要注重的保養重點。

主辦單位表示，法國美妝保養產品在護膚、香水或彩妝等領域， 皆在全球市場獨占鰲頭。 除了在功效研發及使用者體驗層面上不斷推陳出新， 對於環境永續及使用者福祉等議題亦相當重視， 在產品安全性層面更是嚴格把關。 此次很開心能夠發揮法國官方的力量，集結從法國遠道而來的品牌， 與已進入台灣的法國品牌一同攜手，拉抬法國保養品的聲量， 讓法國美妝產品被更多人看見、了解。

法國在台協會商務處提供

法國在台協會商務處提供

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