〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？

「TPASS行政院通勤月票」自7月1日起正式上路，對民眾目前或者未來生活會有什麼影響及改變呢？針對月票推出這個問題，各界討論聲音很多，從平衡城鄉、住宅正義、紓解少子化等，都有不同的言論出現，雖然短期能發揮多少效益，還待進一步觀察？但畢竟通勤月票確實能夠普惠大眾，還是非常值得肯定的一項政策。
行政院交通部推出的「TPASS行政院通勤月票」，主要是為了減輕北、中、南三大生活圈，以及單一縣市(台中、台南、高雄、屏東)等地通勤族負擔，所推出的月票方案。並且根據各地區的不同，可搭乘公車、客運、台鐵、捷運、輕軌等公共運具。
目前交通部推出的通勤月票一共涵蓋11個縣市、7種運具，其中除了「北北桃基」、「中彰投苗」、「南高屏」等三大生活圈，也包含台中市、台南市、高雄市、屏東市境內通勤，皆於7月1日上路。
很多使用雙北1280月票者會問，北北桃基1200月票與雙北1280月票，到底有什麼不同？除了價格不同且價格還便宜80元外，主要差異在於「使用地區」與「可使用的大眾運輸」。
北北桃基1200月票可以使用地區還擴及桃園及基隆兩地，使用的交通工具還多了機場捷運、台鐵、國道客運以及藍色公路交通工具(渡輪)。
大家最熟悉的1280月票就是所謂的雙北公共運輸定期票 ，是由北市與新北市政府共同推出的公共運輸定期票 ，適用範圍為臺北捷運、新北捷運、臺北市及新北市公車路線，自2018年4月16日起生效至2023年7月1日TPASS行政院通勤月票發行後，1280月票至6月30日止已正式功成身退 。
通勤月票由地方政府換由中央政府接手，意味著未來雖然地方仍要負擔一些補助，但主要補貼者將由中央政府負擔。根據北市交通局的統計，過去1280月票最高購票人數為34萬人次，改由1200月票，加入國道客運、台鐵及機場捷運後，預估1200月票有76萬人次購買，這樣中央一年將要負擔55億元、地方26億元。
若以各地人口數來看，據內政部統計資料，截至今年5月底最新數字，北北桃基4個縣市人口數分別為台北市250.1萬人、新北市402.1萬人、桃園市229.9萬、基隆市36.2萬人，合計4縣市總人口數達到918.3萬人。
根據北市交通局預估，未來1200月票購買人數可達到76萬人次，但占北北桃基總人口數918.3萬人，比例僅達8.27%，占4個縣市總人口數的一成都不到。不免令許多人質疑，政府得每年花費高達80億元去補助這一成不到的人口，到底值不值得？公平嗎？
其實，各國主要城市、尤其是首都，都有房價過高及交通擁擠的不便，間接造成許多社會問題的出現，通勤月票的出現，只要效益能夠日漸提高，對平衡城鄉差異、住宅正義、節能減碳、空氣污染減少都有助益，甚至對紓解少子化問題，應該都有正面的影響效益。
例如，在雙北要落戶，不管是租或買房，對年輕人都是很大的負擔，住房問題甚至影響到年輕人生兒育女的意願，若不是住在雙北地區，每天通勤費用都是一筆不小的開銷，政府推出通勤月票，雖不能真正解決所有大城市都面臨的居住正義問題，但對市井小民而言卻是直接受益者，降低「蛋黃區」的住宅需求，也可以避免房價不斷飆升。
政府花巨資補貼公共交通到底值不值得？大眾運輸若能普及，減少開車或騎車通勤的現象，節能減碳、空氣污染減少、降低道路負擔等好處隨之而來。必須開車的民眾，或者居住於市中心者，雖未購買通勤月票，但也會因為空氣變好、交通變順暢，而間接受益，你說值不值得？