〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？

「TPASS行政院通勤月票」自7月1日起正式上路， 對民眾目前或者未來生活會有什麼影響及改變呢？ 針對月票推出這個問題，各界討論聲音很多，從平衡城鄉、 住宅正義、紓解少子化等，都有不同的言論出現， 雖然短期能發揮多少效益，還待進一步觀察？ 但畢竟通勤月票確實能夠普惠大眾，還是非常值得肯定的一項政策。

行政院交通部推出的「TPASS行政院通勤月票」， 主要是為了減輕北、中、南三大生活圈，以及單一縣市(台中、 台南、高雄、屏東)等地通勤族負擔，所推出的月票方案。 並且根據各地區的不同，可搭乘公車、客運、台鐵、捷運、 輕軌等公共運具。

目前交通部推出的通勤月票一共涵蓋11個縣市、7種運具， 其中除了「北北桃基」、「中彰投苗」、「南高屏」等三大生活圈， 也包含台中市、台南市、高雄市、屏東市境內通勤，皆於7月1日上 路。

很多使用雙北1280月票者會問，北北桃基1200月票與雙北1 280月票，到底有什麼不同？除了價格不同且價格還便宜80元 外，主要差異在於「使用地區」與「可使用的大眾運輸」。

北北桃基 1200月票可以使用地區還擴及桃園及基隆兩地， 使用的交通工具還多了機場捷運、台鐵、 國道客運以及藍色公路交通工具(渡輪)。

大家最熟悉的1280月票就是所謂的雙北公共運輸定期票 ， 是由北市與新北市政府共同推出的公共運輸定期票 ， 適用範圍為臺北捷運、新北捷運、臺北市及新北市公車路線，自20 18年4月16日起生效至2023年7月1日TPASS行政 院通勤月票發行後，1280月票至6月30日止已正式功成身退 。

通勤月票由地方政府換由中央政府接手， 意味著未來雖然地方仍要負擔一些補助， 但主要補貼者將由中央政府負擔。根據北市交通局的統計，過去12 80月票最高購票人數為34萬人次，改由1200月票， 加入國道客運、台鐵及機場捷運後，預估1200月票有76萬人次 購買，這樣中央一年將要負擔55億元、地方26億元。

若以各地人口數來看，據內政部統計資料，截至今年5月底最新數字 ，北北桃基4個縣市人口數分別為台北市250.1萬人、新北市4 02.1萬人、桃園市229.9萬、基隆市36.2萬人，合計4 縣市總人口數達到918.3萬人。

根據北市交通局預估，未來1200月票購買人數可達到76萬人次 ，但占北北桃基總人口數918.3萬人，比例僅達8.27%，占 4個縣市總人口數的一成都不到。不免令許多人質疑， 政府得每年花費高達80億元去補助這一成不到的人口， 到底值不值得？公平嗎？

其實，各國主要城市、尤其是首都， 都有房價過高及交通擁擠的不便，間接造成許多社會問題的出現， 通勤月票的出現，只要效益能夠日漸提高，對平衡城鄉差異、 住宅正義、節能減碳、空氣污染減少都有助益， 甚至對紓解少子化問題，應該都有正面的影響效益。

例如，在雙北要落戶，不管是租或買房，對年輕人都是很大的負擔， 住房問題甚至影響到年輕人生兒育女的意願，若不是住在雙北地區， 每天通勤費用都是一筆不小的開銷，政府推出通勤月票， 雖不能真正解決所有大城市都面臨的居住正義問題， 但對市井小民而言卻是直接受益者，降低「蛋黃區」的住宅需求， 也可以避免房價不斷飆升。

政府花巨資補貼公共交通到底值不值得？大眾運輸若能普及， 減少開車或騎車通勤的現象，節能減碳、空氣污染減少、 降低道路負擔等好處隨之而來。必須開車的民眾， 或者居住於市中心者，雖未購買通勤月票，但也會因為空氣變好、 交通變順暢，而間接受益，你說值不值得？