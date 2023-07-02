〈時評〉台灣應組成「量子國家隊」奠定未來科技發展紥實基礎

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳在台大畢業典禮致詞時金句「要跑」。面對全球化的競爭，台灣應結合產、官、學、法4大力量，成立「量子國家隊」，全力衝刺，敲開未來世界之門，挑戰全球各大強國最新科技戰場，為台灣佈局下一個護國神山群。

量子科技現在已成為全球科技產業最熱門的新戰場，先進國家紛紛提出中長期研發計劃，美國老牌科技公司如英特爾、谷歌、IBM，都全力投入量子科技研究，中國推出「九章（Jiuzhang）」量子電腦，全球科技新戰場，企圖搶占市場先機與話語權，以及量子科技領域發展的自主技術，提前布局相關生態系，台灣不僅不能缺席，更要迎頭趕上。

量子科技源於德國物理學家普朗克（Max Planck) 在1900年提出的量子概念，再經愛因斯坦等科學家共同努力，創造量子力學原理，成為第一次量子革命，然後隨著量子力學應用到科技領域，促進晶片與積體電路等科技產業的發明，科技界視為第一次量子革命。

第二次量子革命是將產業與量子技術創新發展結合，開發全新的科技，對人類未來生活，帶來革命性的影響。涵蓋的領域包括量子材料、量子運算、量子通訊、後量子密碼、量子材料、量子加速器、量子元件，量子資訊科學，以及量子模擬等。台灣有半導體產業領先的優勢，卻又受限於資源缺乏的劣勢，因此應衡酌自身條件，應做有效的研究發揮運用。

量子用通俗語言的解釋，是指可以構造出疊加狀態的物理系統，傳統位元是0與1，但是量子位元顛覆非0即1的思維，過去的物理學家可能不認為這個狀態存在，但是量子位元卻可以同時存在，它有一個疊加帶，可同時存在，相互糾纏。

根據AWS的解釋，量子運算可以徹底改變產業，可以進一步使用在機器學習分析海量資料幫助電腦做更好的預測和決策，它也能透過最佳化複雜流程以改善研發並優化供應鏈生產過程，另外，量子運算也能精確模擬系統所需的運算工作量，使科學界能夠進行當今難以處理的化學模擬。

量子科技如果有效發展，將可成為元宇宙、人工智慧運算最紮實的基礎，創造人類生活新模式及型態，充滿無限可能的空間。也正是世界主要國家傾全力探索的嶄新領域，台灣應結合國家及科技、產業界的力量，全力發展創造無限的可能。

鴻海董事長劉揚偉最近在三三企業交流會上演講表示，台灣的量子科技運用不足，應整合產、官、學、法，加強量子科技的運用，並邀請企業界參與投資，讓台灣的量子技術能夠站上全世界。目前量子科學產生糾纏與疊加狀態，有很多種方法，現在那一種方法都不知道，正是各自努力研究的好機會，不應陷入半導體迷思，認為有半導體產業優勢，什麼問題都解決了，事情恐怕不是想像的簡單。

他解釋「量子糾纏」說，量子位元間的關聯性，一旦糾纏無論放置多遠，都會互相影響，產生變化，永遠一致，不需相互連線，即可互相感應，這種超越現象，就是量子糾纏。另外在量子計算方面＇可進行質因數分解，傳統計算要花10億年才能找到的質因素密碼，用量子計算只要8小時就能破解，這就是量子疊加的重要應用。

台灣正積極發展中的電動車、數位健康、機器人三大產業，都需要人工智慧、半導體、新世代通訊技術，估計3大核心產業市值到2025年將達到1.4兆美元，台灣有半導體製造優勢，但是量子科技仍有待努力，否則將難以有重大的突破或發展，非常可惜，台灣不能落後，才能得到全世界的重視，建立無可取代的地位，進而保護國家安全及促進經濟發展。

全球量子科技主要投資國家中，中國已經投資150億美元，德國投入31億美元，歐美各國分別投資10至20億美元，台灣只投資2.8億美元，全球目前已有196家量子新創公司，台灣沒有一家新創致力於量子科技的研發，非常可惜，將使未來科技發展，受到限制。

量子科技現在已成為全球科技戰場的競技場，台灣「要跑」，尤其在量子科技研究上不能落後，否則未來各類科技產業，將無法與其他國家競爭，政府應結合產、官、學、法，共同組成「量子國家隊」是科技發展的當務之急，唯有在未來科學研究上，猛著先鞭，保持領先優勢，台灣才有更美好的未來。

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