你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）現正熱播的韓劇中，目前「惡鬼」及「歡迎來到王之國」以些微之差搶奪著收視第一名的寶座。

「歡迎來到王之國」於6月17日首播，在第一集播出時雖觀眾反應一般，僅獲得了5.1%的收視率，但隨後幾集收視率卻不斷創下自身新高，自第二集的7.5%大幅上升至第五集的9.7%，在「浪漫醫生金師傅3」劇終後一度獲得週末電視劇收視率第一名的寶座，但在「惡鬼」於6月23日播出後，卻又再次被擠到第二名。

「惡鬼」首播收視率為9.9%，隨後分別於6月24日及7月1日以0.4%及0.3%的微小差距勝過「歡迎來到王之國」。

先前「浪漫醫生金師傅3」及「車貞淑醫師」在初期收視率也沒有太大的差距，但最後隨著「車貞淑醫師」話題不斷升高，差距逐漸拉大並領先著，因此「惡鬼」及「歡迎來到王之國」的排名也隨時可能會變動，而兩部劇情題材有著很大的差異，也有著各自的支持者。

「惡鬼」由吳世正、金泰梨、李洪思為主演，是部由「Signal信號」、「屍戰朝鮮」編劇金銀姬所執筆的靈異驚悚劇，以韓國玄秘學為題材，講述一名被惡鬼纏身的女人以及一名可以看到惡鬼的男人，一同揭開神秘的死亡事件。

而「歡迎來到王之國」則是由李俊昊及潤娥所主演的浪漫輕鬆小品，劇情講述著一名厭惡虛偽笑容的財閥繼承人，與一名在自家飯店上班，不得不保持服務業笑容的職員相遇後，兩人一起露出真心笑容的浪漫愛情劇。

「歡迎來到王之國」於每週六、日播出，可於Netflix收看；「惡鬼」於每週五、六播出，可於Disney+收看。