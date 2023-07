(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)美國馬里蘭州巴爾的摩港市當地2日凌晨傳大規模槍擊事件,一場聚集數百人的封街派對活動上,有槍手濫射,造成至少2人死亡,28 人受傷。

路透報導,這場派對活動名稱「布魯克林日」,預估數百人與會。截至出刊,Fox Baltimore 指巴爾的摩警方仍追緝在逃槍手中,警方呼籲民眾提供線索共同將兇手繩之以法。

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB