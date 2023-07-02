法國流血暴動第五天警力增強 周六滋擾漸平息

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）因為阿爾及利亞及摩洛哥後裔的17歲法國青年納赫爾（Nahel M）近距離遭警方槍殺引發的法國全國性暴動已進入第5天，雖然騷亂在納赫爾下葬之後稍稍平復，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍不得不取消今（2）日訪問德國的行程。

法國政府出動了4.5萬名警察及鎮暴裝甲車維持秩序，仍然難以阻止在全國各地發生的暴動。BBC報導，光是週四一天，就有多達900人被捕，週五則有超過1300人滋事遭逮。《半島電視台》報導指出，遭逮捕的暴動者中，有三成是18歲以下的青少年。

除了事發地點、巴黎近郊的南泰爾（Nanterre）以外，包括巴黎、里昂、尼斯在內的大城市狀況最為嚴峻，里昂市長甚至必須向中央請求援助，以平息這場「史無前例」的暴動，趁火打劫的狀況持續了數小時，很多時候因為暴動者的人數太多，有限的警力完全無法控制狀況，還有警察遭到槍擊。

推特也有許多民眾上傳在法國各地無辜路人遭攻擊、路邊車輛及住宅遭破壞及緃火的影像畫面。

法國經濟、財政、工業和數位主權部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，週二一天就有超過700間商店、市場、餐廳甚至是銀行遭到破壞並洗劫，部分還遭到縱火燒成灰燼，馬賽有槍店被搶，外界擔心暴動者持有槍械後會讓暴亂擴大，不過後來傳出彈藥並無遺失。

進入週六後，馬賽成為警察與暴動者新的主戰場，雙方在馬賽老城區的主要街道麻田街（La Canebière）爆發直接衝突，當局除出動鎮暴警察，還以催淚瓦斯驅散群眾，群眾則對警察拋擲物體；巴黎知名的香榭麗舍大道附近因為已布置大量警力，騷動已逐漸平息。

而隨著破壞情形日漸擴大，本來為了反對警察暴力的示威活動已經變成許多投機者犯罪的溫床，並漸漸失去一般民眾的支持，除此之外，因為大批參與者遭到逮捕，且出動警察數量的上升，當局希望情況已經過了最糟的階段，社會秩序應該會日漸恢復，不過BBC認為，目前仍無法確定告一段落的時間。

納赫爾的葬禮在當地時間周六稍早，於南泰爾的一處清真寺舉行，家庭成員希望媒體盡量遠離，不要吸引太多注意力，而受邀參與者則被要求不得進行影像紀錄，連手機也不行，更不用說將葬禮情形上傳至Instagram等社交軟體上，以回歸最後的安寧。

這幾天暴動不只擾亂法國社會秩序，也重挫其國際觀光旅遊地的形象。路透報導，一輛滿載中國旅行團41名觀光客的巴士，周四在南法城市馬賽，遭多位暴徒聯合襲擊，巴士窗戶遭打破，甚至一度企圖闖進巴士。據報，有數名中國遊客在觀光巴士襲擊意外中受傷，驚恐的中國遊客還把影像拍下，上傳社群平台，驚魂未定的遊客也提前結束旅程返中。事件在中國引起極大關注，中國領事館更發文要求法國警方確保中國公民及其財產的安全。