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法國流血暴動第五天警力增強 周六滋擾漸平息

法國這五天以來暴動不只擾亂法國社會秩序，也重挫其國際觀光旅遊地的形象，中國一旅行團在南法遇攻擊，驚恐的遊客拍下遇襲影像。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/02 16:35
圖為七月一日法國警方在巴黎香榭麗舍大道上駐派大量警力維安畫面。（美聯社圖片)

圖為七月一日法國警方在巴黎香榭麗舍大道上駐派大量警力維安畫面。（美聯社圖片)

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）因為阿爾及利亞及摩洛哥後裔的17歲法國青年納赫爾（Nahel M）近距離遭警方槍殺引發的法國全國性暴動已進入第5天，雖然騷亂在納赫爾下葬之後稍稍平復，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍不得不取消今（2）日訪問德國的行程。

法國政府出動了4.5萬名警察及鎮暴裝甲車維持秩序，仍然難以阻止在全國各地發生的暴動。BBC報導，光是週四一天，就有多達900人被捕，週五則有超過1300人滋事遭逮。《半島電視台》報導指出，遭逮捕的暴動者中，有三成是18歲以下的青少年。

除了事發地點、巴黎近郊的南泰爾（Nanterre）以外，包括巴黎、里昂、尼斯在內的大城市狀況最為嚴峻，里昂市長甚至必須向中央請求援助，以平息這場「史無前例」的暴動，趁火打劫的狀況持續了數小時，很多時候因為暴動者的人數太多，有限的警力完全無法控制狀況，還有警察遭到槍擊。

推特也有許多民眾上傳在法國各地無辜路人遭攻擊、路邊車輛及住宅遭破壞及緃火的影像畫面。

法國經濟、財政、工業和數位主權部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，週二一天就有超過700間商店、市場、餐廳甚至是銀行遭到破壞並洗劫，部分還遭到縱火燒成灰燼，馬賽有槍店被搶，外界擔心暴動者持有槍械後會讓暴亂擴大，不過後來傳出彈藥並無遺失。

進入週六後，馬賽成為警察與暴動者新的主戰場，雙方在馬賽老城區的主要街道麻田街（La Canebière）爆發直接衝突，當局除出動鎮暴警察，還以催淚瓦斯驅散群眾，群眾則對警察拋擲物體；巴黎知名的香榭麗舍大道附近因為已布置大量警力，騷動已逐漸平息。

而隨著破壞情形日漸擴大，本來為了反對警察暴力的示威活動已經變成許多投機者犯罪的溫床，並漸漸失去一般民眾的支持，除此之外，因為大批參與者遭到逮捕，且出動警察數量的上升，當局希望情況已經過了最糟的階段，社會秩序應該會日漸恢復，不過BBC認為，目前仍無法確定告一段落的時間。

納赫爾的葬禮在當地時間周六稍早，於南泰爾的一處清真寺舉行，家庭成員希望媒體盡量遠離，不要吸引太多注意力，而受邀參與者則被要求不得進行影像紀錄，連手機也不行，更不用說將葬禮情形上傳至Instagram等社交軟體上，以回歸最後的安寧。

這幾天暴動不只擾亂法國社會秩序，也重挫其國際觀光旅遊地的形象。路透報導，一輛滿載中國旅行團41名觀光客的巴士，周四在南法城市馬賽，遭多位暴徒聯合襲擊，巴士窗戶遭打破，甚至一度企圖闖進巴士。據報，有數名中國遊客在觀光巴士襲擊意外中受傷，驚恐的中國遊客還把影像拍下，上傳社群平台，驚魂未定的遊客也提前結束旅程返中。事件在中國引起極大關注，中國領事館更發文要求法國警方確保中國公民及其財產的安全。

更新時間 : 2023-07-02 19:24 GMT+08:00

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