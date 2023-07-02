數位部長唐鳯出訪比利時 接受德媒專訪談台灣提升「數位韌性」因應中國網攻

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）台灣數位發展部唐鳳部長率團出訪歐盟總部所在的比利時布魯塞爾，於當地時間30日拜會歐盟執委會資通訊網絡暨科技總署（DG CONNECT），唐鳯同時也接受德國《明鏡周刊》專訪，指台灣正努力提升通訊設施的韌性，汲取烏克蘭遭入侵的經驗，以因應中國的網攻。

數位部表示，唐鳯此行訪比利時，就臺歐盟數位領域相關議題廣泛交換意見，而訪團與各界人士會面，就AI、資安、數位轉型等議題對話交流，以深化臺歐盟與臺比數位領域的連結與合作。

唐部長此行除拜會DG CONNECT，並率團前往參訪AI學院（AI for the Common Good Institute, FARI），研討如何面對AI快速普及與衍生風險，分享台灣數位部參與國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP），與OpenAI、Anthropic等業界夥伴匯集公眾意見、凝聚各界共識，攜手處理「人工智慧對齊問題」（Alignment Problem）。

數位部指出，FARI是由兩所布魯塞爾大學聯合成立的非營利組織，致力於協助歐洲各利害關係人應對AI所帶來的潛在衝擊，尤其專注於可信任AI與開放授權。

唐鳳部長也出席由歐洲民主基金會（European Endowment for Democracy, EFD）與駐歐盟兼駐比利時代表處合辦的研討會，與各國產、官、學界與會人士分享我國去年8月遭受境外干擾的經驗，說明台灣應變措施，包括零信任架構、通訊備援等關鍵策略，並呼籲與會者共同合作，攜手捍衛民主價值。

同一時間，康鳯接受德國知名媒體專訪。媒體報導，明鏡周刊專訪先回顧唐鳯多元的求學與工作背景，以及他因太陽花學運返台和成為數位發展部首任部長的經歷，指出台灣政府沒有一位閣員比她更能展現民主的魅力。

唐鳳表示，去年俄羅斯入侵烏克蘭時，為了讓烏克蘭人民獲得最新資訊，阻止俄國宣傳占上風，他熬夜協助烏媒《基輔獨立報（Kyiv Independent）》等網站更新，當時她和台灣政府開始意識到數位韌性的重要性，準備強化受攻擊時數位基礎設施的抵抗力。

她說，烏克蘭現在發生的事，台灣也有可能發生，為避免海底電纜被北京截斷，導致網路癱瘓，台灣與多家廠商合作，準備建立逾700個衛星訊號接收站。她說：「我們從烏克蘭的經驗學到許多」。

至於對抗假新聞，唐鳳主要仰賴公民社會，與多個民間組織合作，將查核結果與網友共享，唐鳳稱之為「集體智慧」。