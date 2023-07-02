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場地遭反LGBT團體搶走　南韓酷兒節仍照常舉行

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/02 16:01
昨（1）日於南韓首爾乙支路舉行第24屆首爾酷兒文化節（圖／美聯社）

昨（1）日於南韓首爾乙支路舉行第24屆首爾酷兒文化節（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）昨（1）日在南韓首爾舉行第24屆首爾酷兒文化節，該活動自2015年開始都在首爾廣場舉行，首爾市政府今年卻將首爾廣場讓給反LGBT的基督教團體使用，讓這屆的酷兒文化節不得不更改場地，在乙支路舉行，但現場仍聚集了逾3萬人共襄盛舉。

韓聯社報導，活動除了許多LGBT團體一同參加外，現場還設置了58個攤位，其中包含了國家人權委員會以及美國、英國、加拿大、德國等各國大使館，現場還播放了各國駐韓大使所錄製的應援影像。

菱傳媒報導，當天也有6名台灣彩虹公民行動協會到場支持，在攤位擺出印有「台灣」的飄帶、背包、別針等，也印製了韓文簡介介紹台灣同志運動歷程，有韓國人表示羨慕台灣同性婚姻合法化。

一名參與遊行的22歲權某表示，雖然天氣很熱，但仍感到很開心，平時因為不能展現出自己內心的樣子而感到喪氣，但在節慶中能看到這麼多性少數者展現出自己原本的樣貌，讓他產生了活力。

MBN報導，一名46歲的修女連續參加了4年的酷兒慶典，該修女表示，他來到這個集會是為了能和這些美麗的存在（性少數者）一起讓生活更美好、幸福，對於反對集會的人，這名修女也說道，反對者所感受到的耶穌的愛似乎和她所感受到的不同，令她感到相當遺憾。

場地遭反LGBT團體搶走　南韓酷兒節仍照常舉行
首爾酷兒文化節遊行一部分，參與者於卡車上招手（圖／美聯社）

同一天，反對酷兒節的團體也在首爾市議會前舉行了特別祈禱會及遊行等，而在酷兒節活動現場附近，也出現了基督教團體用大聲公播放聖歌反對性少數者的集會，估計約有1萬人。

場地遭反LGBT團體搶走　南韓酷兒節仍照常舉行
反LGBT者於酷兒節遊行人群旁舉牌反對（圖／美聯社）

路透社報導，至於被批准使用首爾廣場、公開反對同性戀的CTS基督教電視（Chrstian Television System），當天在該地點舉行一場青年音樂會，CTS總經理曹正潤（音譯）表示，他們並不是為了阻撓LGBT團體，而是希望能在這個艱難的時期，帶給年輕人勇氣和希望。

南韓警方當天為了避免酷兒節及反對團體的遊行路線重疊，或雙方發生衝突，於現場部屬了3000多名警力。
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