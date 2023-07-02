台灣傳奇公股銀行董座林謙浩驚傳病逝 合庫金發重訊證實

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合整理報導）合作金庫商業銀行（簡稱合庫金）今（2）日中午發布重訊，董事長林謙浩逝世，目前各項業務均由專業經理人分層負責，合庫金總經理陳美足與銀行總經理林衍茂將分別暫代，對公司營運無影響。

媒體報導，有金融圈拚命三郎之稱的董事長林謙浩，疑似為猛爆性肝炎發作，上周前往榮總住院治療，於周日凌晨不治。

台大法律系畢業的林謙浩，1984年進入第一商業銀行（First Bank），從基層做起，歷任一銀香港分行經理、經營管理處處長、第一金控（First Financial Holding）總稽核、副總經理等職，2018年2月23日接任第一金控總經理，也是公股行庫董事長中少數法律背景出身者。

林謙浩任職第一銀、一銀的37年間評價甚高。聯合報導，與林共事過的一銀人讚許他敏銳、精明能幹，任第一金控總稽核時是把關抓錯的高手，更嫻熟策略規劃及風險管控。曾共事過同事描述他，「溝通事理立場堅定但態度溫和」。

表現亮眼的林，2021年被調任領導臺灣中小企業銀行（簡稱台企銀／Taiwan Business Bank），憑藉深厚金融實力及管理效率，林謙浩成功翻轉台企銀，改變了企業文化也改變了公司盈餘，去（2022）年銀行獲利逾百億元，創歷史新高，當時公司股價也傲視同業，外資大買，台企銀總市值大增，在業界傳為佳話。

林謙浩6月16日才上任合庫金董座，根據《聯合新聞網》報導，林謙浩在端午節連假結束後就沒有進公司，合庫內部原以為他確診請長假，日前合庫金、合庫銀舉行董事會，也分別由金控及銀行總經理陳美足、林衍茂主持。

合庫金表示，合庫金與合庫銀董事長職務，將分別由合庫金總經理陳美足與銀行總經理林衍茂暫代，分層負責，對公司營運無影響。