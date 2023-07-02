小馬亞太區青少棒賽台灣隊冠軍資格遭撤惹議 香港、中國隊發聲挺台灣代表亞太出賽

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）小馬亞太區青少棒賽桃園市隊昨（1）日在決賽最終以7比1擊敗日本隊拿下冠軍，但賽後日本隊因檢舉台灣隊使用違規球棒，大會也認定違規事實成立，因此撤銷台灣國家隊的冠軍資格，引發爭議，香港及中國等其他三支隊也發聲支持台灣隊維持冠軍隊資格，認為台灣隊具亞太區代表隊資格，一同向大會表達抗議。

今年年度賽事在日本進行比賽，一共有八隊來自不同國家的球員參賽。媒體報導，台灣隊由桃園市新明國中青少棒隊代表出賽，更殺進決賽與地主國日本隊對戰，不過雙方比賽進行到第2局上時，日本突然抗議台灣隊球棒問題，6局又再抗議一次，不過台灣隊不受影響最終以7比1獲勝奪冠。

遺憾的是，賽後PONY亞太區一名日本籍及另一名菲律賓籍負責人聲稱台灣隊球棒違規，無視現場台灣隊向主辦方提出抗議，粗暴地直接取消台灣冠軍資格，日本隊遞補冠軍，台灣隊痛批不公，小球員落淚難過。

總教練江奎寬向媒體表示，球棒在賽前都會經過認證並且貼上「認證貼紙」，然而日本隊卻選在冠軍賽才抗議，他表示已向美國PONY總部提出申訴。

對此，香港及中國等其他三支隊都力挺台灣隊，認為台灣隊才是亞太區代表隊，一同向大會表達抗議。

根據PONY小馬級世界青少棒錦標賽官網，青少棒錦標賽是由美國小馬聯盟所主辦的13-14歲級青少棒國際賽事，1952年首度舉辦，中華隊自1993年起開始參賽，參賽球隊可組縣市明星隊參與角逐，組隊方式為每隊最多十五人，其中14歲之球員不得超過八人，其餘球員為13歲。獲得全國冠軍的球隊，可獲得中華隊代表權，參加亞太區資格賽，亞太區冠軍隊可獲得世界賽的參賽資格。

同一時間，台灣另一組少棒隊，得知消息，將替補韓國隊，代表亞太區前往美國參加威廉波特世界大賽，原本落敗成為亞軍的龜山少棒 隊，因為韓國隊誤用組隊規則被取消冠軍資格，將遞補前往美國參賽。