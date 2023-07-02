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台東焚風炎熱、全台灣一周多雲到晴好天氣 各地注意午後短暫雷陣雨

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/02 11:26
圖為高 雄景點大港橋周邊外出民眾以毛巾或帽子、墨鏡等遮 擋豔陽。 

圖為高 雄景點大港橋周邊外出民眾以毛巾或帽子、墨鏡等遮 擋豔陽。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩　綜合報導）西南風影響，臺東縣地區已有焚風發生，天氣高溫炎熱，中央氣象局提醒，今（２）日中午前後雲林縣地區有連續出現36度高溫的機率。

其它黃色橙號高溫發生地區，包括臺北市地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號。

中央氣象局指出，周日臺灣各地及馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率；明（３）日各地及馬祖為多雲到晴，僅南部、東南部及澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。

中央氣象局表示，全台睛朗炎熱好天氣會持續一周，僅南部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象局也提醒，２日至８日東南部地區有焚風發生的機率，居住在該區域的老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，應注意遠離高溫環境，背風側區域農田可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

周日各地高低溫（圖片來源：中央氣象局)
台東焚風炎熱、全台灣一周多雲到晴好天氣 各地注意午後短暫雷陣雨

未來一周溫度趨勢（圖片來源：中央氣象局)
台東焚風炎熱、全台灣一周多雲到晴好天氣 各地注意午後短暫雷陣雨

更新時間 : 2023-07-02 13:52 GMT+08:00

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