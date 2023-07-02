反GhatGPT撈海量資料來練功？推特更改每日推文可讀數

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）在執行長馬斯克主導下，推特將暫時限制每日可讀推文數，理由是打擊「有心人士」海量資料抓取及濫用的問題。

這個有心人士，據信就是當今最火熱的ChatGPT「聊天機器人」。

根據馬斯克的推文，新上路的「緊急權宜措施」允許獲驗證的帳號（藍勾勾帳號），一天可讀最多六千則訊息；未獲驗證的帳號，能讀六百則訊息；但新加入且未取得驗證的推特帳號，每日最多只能讀三百則訊息。

馬斯克周六貼文說，有愈來愈多的機構，每天利用推特這個平台做海量資料撈取，影響到用戶的使用者體驗。據報，近7500名推特用戶，向平台舉報，每天在某個時段會發生無法使用服務的問題。

雖然馬斯克未點名，但路透報導指出，馬斯克先前曾表達對人工智慧服務公司的不滿，尤其是當今最火熱的OpenAI公司推出的ChatGPT，說他們利用推特平台上海量資訊來訓練機器人。據報，推特周六已對數千個疑似在撈資料的推特帳戶開刀。

OpenAI近來火紅賺得盆滿缽滿，但被這套系統拿來搜集語料及資訊的平台也有共享其利嗎? 答案可能沒有。

不只是推特公司不滿，美國近來也陸續出現對OpenAI發起的集體訴訟，聲稱該科技公司在未經同意情況下，逕自利用他們的資料、現有文本，來幫機器人「練功」，以精進人工智慧生成的結果，侵害他們的智慧財產權。另有二位美國作家Paul Tremblay 和 Mona Awad，近日也聯合向地方法院提起對OpenAI的訴訟，指控其不當使用其作品來訓練聊天機器人，侵害著作權。

2022年底起，推特開始向驗證帳號每月酌收8美元的使用費，改善推特公司收入。