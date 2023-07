反GhatGPT撈海量資料來練功？推特更改每日推文可讀數

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)在執行長馬斯克主導下,推特將暫時限制每日可讀推文數,理由是打擊「有心人士」海量資料抓取及濫用的問題。

這個有心人士,據信就是當今最火熱的ChatGPT「聊天機器人」。

根據馬斯克的推文,新上路的「緊急權宜措施」允許獲驗證的帳號(藍勾勾帳號),一天可讀最多六千則訊息;未獲驗證的帳號,能讀六百則訊息;但新加入且未取得驗證的推特帳號,每日最多只能讀三百則訊息。

馬斯克周六貼文說,有愈來愈多的機構,每天利用推特這個平台做海量資料撈取,影響到用戶的使用者體驗。據報,近7500名推特用戶,向平台舉報,每天在某個時段會發生無法使用服務的問題。

雖然馬斯克未點名,但路透報導指出,馬斯克先前曾表達對人工智慧服務公司的不滿,尤其是當今最火熱的OpenAI公司推出的ChatGPT,說他們利用推特平台上海量資訊來訓練機器人。據報,推特周六已對數千個疑似在撈資料的推特帳戶開刀。

OpenAI近來火紅賺得盆滿缽滿,但被這套系統拿來搜集語料及資訊的平台也有共享其利嗎? 答案可能沒有。

不只是推特公司不滿,美國近來也陸續出現對OpenAI發起的集體訴訟,聲稱該科技公司在未經同意情況下,逕自利用他們的資料、現有文本,來幫機器人「練功」,以精進人工智慧生成的結果,侵害他們的智慧財產權。另有二位美國作家Paul Tremblay 和 Mona Awad,近日也聯合向地方法院提起對OpenAI的訴訟,指控其不當使用其作品來訓練聊天機器人,侵害著作權。

2022年底起,推特開始向驗證帳號每月酌收8美元的使用費,改善推特公司收入。

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day