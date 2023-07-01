【台灣總統大選】侯友宜團隊提告加重誹謗　賴清德競辦：打壓異議欠缺民主素養

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北檢日前公布幼兒園案的藥檢數值正常，侯友宜競選辦公室今天(1日) 到北檢提告賴清德、戴瑋姍加重誹謗罪。賴辦批評，侯友宜無能為受害的家長、小孩找出問題，且作為總統候選人，欠缺民主素養，打壓異議，傷害言論自由。

新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案，36名孩童毛髮送驗均未檢出巴比妥類等毒物。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今天上午到台北地檢署，按鈴提告民進黨總統參選人賴清德、新北市議員戴瑋姍加重誹謗罪。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室副執行長謝政達（中）、發言人呂家愷（右）1日上午在律師簡榮宗（左）陪同下，到台北地檢署提告民進黨總統參選人賴清德、新北市議員戴瑋姍加重誹謗罪。中央社

賴清德競選總統辦公室（簡稱賴辦）發言人戴瑋姍下午在臉書發文，批評此舉是司法濫訴，打壓異議，限制言論自由；並質疑「民主何在？提告議員花24小時，入幼兒園採檢要22天，大家知道侯友宜最在乎什麼了吧！」

她表示，市長受議員監督是民主常識，為孩子與家長追真相是新北市議員職責，為孩子捍衛健康更是使命；不能批評荒廢市政的市長，不能指出市府行政怠惰卸責，難道在新北國，市民受委屈必須吞下去，議員對侯友宜只能臣服討好求生存。

戴瑋姍指出，作為市長，侯友宜無能為受害的家長、小孩找出問題；作為總統候選人，侯友宜欠缺民主素養，打壓異議，傷害言論自由。在民主自由的台灣，「這樣的人想當總統，夠格嗎？適任嗎？」

民進黨發言人林楚茵也說，民代監督市政竟被提告，若選區內的爸媽們有質疑，民代幫忙發聲，侯友宜就透過提告要大家「噤聲」；若不想被監督，乾脆放棄選總統，直接到中國與習近平競爭領導人大位。

中央社報導，新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案，36名孩童毛髮送驗，均未檢出巴比妥類等毒物；國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨(6/30) 天呼籲民進黨總統參選人賴清德、新北市議員戴瑋姍於24小時內道歉，若不道歉，將採取加重誹謗罪的刑事告訴。

發言人呂家愷稍早指出，賴清德6月18日於台北市信賴之友會成立大會受訪時表示，孩童被餵食彩虹藥水、有戒斷症狀，相關言論透過媒體報導已損害侯友宜名譽。

呂家愷表示，戴瑋姍6月14日於自己的臉書貼文表示，侯友宜是新北市幼兒園案的始作俑者，及幼童藥物濃度檢測結果為64代表有被餵食巴比妥，但士檢、新北檢公布的檢驗結果，足認戴瑋姍發表不實資訊，也損及侯友宜名譽。

呂家愷指出，賴清德身為副總統、民進黨總統候選人，也有豐富醫師背景，卻這樣帶風向；又戴瑋姍身為公眾人物，相關言論的貼文近4000個讚、4000人分享，賴、戴2人的言論均已對侯友宜造成形象、名譽、社會價值的損害。