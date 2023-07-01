新冠肺炎增加年輕人罹糖尿病機率？ 兩大研究理論這樣解釋

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著全球對於新冠肺炎的警戒措施開始鬆綁，經濟活動逐漸恢復正常，不過對於實際上影響的相關研究才正要展開，而最新的研究顯示，疫情期間全球兒童與青少年罹患第一型糖尿病的罹患人數成長曲線異常，科學家現在正在試圖找出原因。

BBC報導，所謂的第一型糖尿病，係指患者的免疫系統會錯誤地摧毀胰腺內製造胰島素的細胞，從而造成身體無法自行調節血糖，而需要透過自行服用胰島素來控制，無論是成人或兒童、青少年皆有可能罹患，且目前沒有有效原因去解釋這種症狀為什麼會發生，也因此沒有可以根除的解藥。

一篇發佈在美國醫學協會出版（JAMA）月度開放醫學期刊〈JAMA網絡〉（JAMA Network）的新研究蒐集來自全球多國、多達3.8萬名年輕人的糖尿病匯報資料後發現，罹患人數「實質性」增加，且趨勢令人擔憂。

在此之前，童年時期罹患第一型糖尿病的比例已經在增加當中，約每年增加3％，然而，新冠肺炎爆發的第一年，增加率就直接飆升至14%，第二年持續增加，來到27%。確實有些病例可能是因為疫情期間醫療系統短暫停止運作而造成匯報不易，因此在生活恢復正常後一次全部湧入，不過這並沒有辦法解釋那些新增加的病例。

專家表示，現階段無法了解確切的原因，不過有初步提出一些理論。

第一個理論認為，新冠肺炎病毒會「觸發」孩童身體中某種會引起糖尿病的因子，不過當試圖找到這種會讓免疫系統開始攻擊其他健康細胞的自體免疫反應時，不是所有研究都有得到確切能支持此一說法的證據。

另一種比較受到認可的理論則是，童年時期若暴露在部分細菌之下，有助於增強對糖尿病在內的部分疾病抵抗力，而新冠肺炎疫情期間因為封城、社交距離的將兒童保護的太好，而沒辦法接觸到足量可以啟動身體保護力的反應，才會造成年輕人出現糖尿病症狀數量大增。

致力於治療第一型糖尿病並提供患者協助的英國醫療慈善組織JDRFUK，其政策負責人Hilary Nathan指出，家庭成員應積極注意青少年是否有出現「4Ts」（容易累、容易渴、需要如廁次數增加、體重下降等）的狀況，如能提早發現這些徵兆並接受治療，將有助於保住性命。