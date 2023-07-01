川普任內退出　美國獲准重返聯合國教科文組織、避免中國掌握話語權

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 川普擔任美國總統期間，帶領美國退出了許多國際組織與國際協議，而拜登上台後試圖讓美國影響力「重回正軌」，不過因為許多組織與協議的再加入需要獲得其他國家認可，並以表決方式決定，讓美國的重振之路多了不少阻礙，即使如此，聯合國教科文組織（UNESCO）還是在昨（30）日以132票贊成、10票反對，同意美國的重返申請。

川普任內美國退出的組織包括聯合國教科文組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）、聯合國人權理事會（UNHRC）及世界衛生組織（WHO）等，而協議則包含重要的《巴黎協議》、《全球移民契約》、《跨太平洋夥伴關係協議》（TPP），及雙邊的對伊朗核協議談判，及與俄國的《削減戰略武器條約》。

在拜登上任之後，不是已經重啟談判就是已經正式重新加入，而繼聯合國人權理事會、世界衛生組織及巴黎協議後，聯合國教科文組織成為美國最近重新申請加入的組織；白宮進一步指出，美國的會員身份也將在國家指定的代表國務卿布林肯（Anthony Blinken）同意接受邀請後，正式重新成為會員國。

由於教科文組織在全球智慧財產權及科技教育的領域中佔有重要地位，與中國競爭關係日益激烈的美國擔心若不趕快重新加入，中國將掌握話語權，故在6月初就高調宣佈美國將重返。

布林肯強調，這將會是美國在美國人民在乎的議題與價值上，重新取得領導地位的契機，並對投下同意票的會員國表達了感謝。

觀察反對國的名單，可以發現許多是傳統上反對美國的國家，這包括了中國、俄國、白俄羅斯、北韓、伊朗及敘利亞等，還有印尼、厄立垂亞及最近剛跟台灣斷交且與中國走得很近的尼加拉瓜，另一方面，巴勒斯坦則是因為抗議美國支持以色列而反對美國再加入。

美國長期對多個國際組織提供高額的獻金，許多組織仰賴美國的經費運作，即使美國2011年就因抗議UNESCO接納巴勒斯坦作為會員國而與以色列同時停止提供資金，直至川普在2018年以「歧視以色列」為由正式退出前，美國對UNESCO提供的經費高達年經費22%，可說是具有強大的影響力。

而事實上，這也不是美國第一次退出教科文組織，早在1984年雷根擔任總統時就已以組織腐敗、管理鬆散且被用於增進蘇聯利益為由退出，直到2003年才由布希宣佈再次加入，而這次面對國際局勢變化，中美俄三國是否會有進一步動作，仍有待觀察。