【不斷更新】第34屆金曲獎頒獎典禮　鄭宜農台語歌后、彭佳慧最佳客語歌手

更新時間: 2023-07-01 20:21

得獎名單不斷更新

❤♫最佳台語專輯獎

水逆／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：鄭宜農﹚

❤♫最佳台語女歌手獎

鄭宜農／水逆／火氣音樂股份有限公司

❤♫最佳台語男歌手獎

阿吉仔／心愛的謝謝／乾坤影視傳播有限公司

❤♫最佳原住民語專輯獎

cinevuan 7鄰86號／十一音像有限公司﹙演唱者：Matzka﹚

❤♫最佳原住民語歌手獎

葛西瓦／我這裡有一批很純的你要不要 Ita／野聲音娛樂有限公司

❤♫特別貢獻獎

林秋離

❤♫最佳客語專輯獎

簷風謠／山狗大樂團﹙演唱者：林鈺婷﹚

❤♫最佳客語歌手獎

彭佳慧／我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司

圖/中央社

歌手彭佳慧（中）與製作人羅文裕（左）、妹妹彭佳霓（右白衣者）一起走上紅毯，臉上難掩開心神色。中央社

❤♫演奏類最佳專輯獎

繫／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：魯千千、里奇・古瓷﹚

❤♫演奏類最佳專輯製作人獎

鍾興民、Yannick Barman／阿爾卑斯的日落／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民、Yannick Barman﹚

❤♫演奏類最佳作曲人獎

鍾興民、黃瑞豐／市場裡的苦瓜嫂《黃瑞豐「潮」》／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：黃瑞豐﹚

❤♫最佳新人獎

洪佩瑜／明室／何樂音樂有限公司

圖/中央社

本屆共入圍8大獎項的歌手洪佩瑜. 以一身Oversize西裝造型在星光紅毯亮相。中央社

❤♫演唱類最佳作曲人獎

徐佳瑩／不在一起就不會分開《明室》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：洪佩瑜﹚

第34屆金曲獎頒獎典禮1日晚間在台北小巨蛋登場，歌手徐佳瑩（圖）拿下演唱類最佳作曲人獎。中央社

❤♫最佳編曲人獎

蔡坤奇@給氣人音樂社／李小龍《9522》／聯成娛樂事業有限公司﹙演唱者：安溥﹚

❤♫最佳作詞人獎

周耀輝／人啊人《人啊人》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

更新時間: 2023-07-01 17:59

首次發稿: 2023-07-01 17:07

【五大亮點】第34屆金曲獎頒獎典禮小巨蛋登場 華語歌王、歌后、新人獎競爭激烈

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）第34屆金曲獎今(7月1日) 晚頒獎，歌手韋禮安首度挑樑主持，不只歌王林俊傑將演唱組曲獻給已故恩師林秋離，歌后蔡健雅、泰國歌手Phum Viphurit和日團King Gnu也將演出，亮點十足。

首個亮點是韋禮安(下圖) 今年首度從歌手跨界主持人，將獨挑大樑主持頒獎典禮；紅毯則是由老將陳明珠搭配新搭擋黃偉晉。韋禮安曾說，接到主持邀請時一度覺得主辦單位「瘋了」，但他說會為華語音樂貢獻，將會盡力而為，主持表現值得期待。

圖/中央社

第34屆金曲獎1日晚將在台北小巨蛋頒獎，下午星光大道先打頭陣，今年由「客家妹」陳明珠（左）搭檔歌手黃偉晉（右）扛起主持棒，兩人率先亮相紅毯。中央社

第34屆金曲獎頒獎典禮 多視角直播 超連結

第2個亮點是特別貢獻獎。今年獲頒特別貢獻獎的知名作詞人林秋離去年過世，他是金曲歌王林俊傑的恩師，林俊傑預告將以「聽夢、追夢，唱夢」為主題演唱致敬恩師；歌手A-Lin也以歌聲致敬另一名特別貢獻獎得主歐陽菲菲。

第3個亮點是今年表演嘉賓國際化，除了有創下金曲獎紀錄的歌后蔡健雅擔任演出嘉賓，本屆皆入圍年度專輯獎、最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎的Matzka及葛西瓦將搭檔演出，另外有曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團與饒舌歌手Yappy共演。最特別的是還有曾演唱「劇場版 咒術迴戰0」主題曲「一途」的日本人氣搖滾樂團King Gnu、泰國新生代音樂才子Phum Viphurit都將給觀眾音樂饗宴。

第4個亮點是華語歌王、華語歌后、新人獎競爭激烈。

華語歌后組中，徐佳瑩、戴佩妮問鼎第2座歌后，有5度入圍的A-Lin、強勢回歸的入圍大贏家洪佩瑜、郁可唯與劉柏辛也來勢洶洶。

華語歌王有曾摘華語歌王的吳青峰對上2座金曲獎得主HUSH，以及鶴、中國歌手趙雷，MC HotDog熱狗與熊仔有望成為新任嘻哈歌王。其中洪佩瑜跟鶴將角逐最佳新人獎，被認為是本屆大黑馬。

第5個亮點是作為疫情解封後的首次金曲獎，相隔3年重返台北小巨蛋，今年舞台以「漣漪」為概念設計，今年將首度全球線上直播，節目會首次使用AR技術，讓無法到場的觀眾在銀幕前感受驚奇視覺體驗。

根據中央社，第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日晚上7時在台北小巨蛋登場，星光大道於下午5時開始，除了在台視播出，網路平台由LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV播出。

文化部表示，今年舞台設計(如上圖) 由黎仕祺操刀，他將典禮主題定調為boundless（無疆界），並以「漣漪」作為概念主軸，典禮現場總共使用超過2000片LED，動用超過10款，共計800多支燈具。

除舞台上方的LED螢幕充滿圓圈設計外，典禮舞台地板也設計高低差的圓圈區域，天上LED螢幕更突破舞台的鏡框區域，往前延伸至特區的天花板上，讓整座舞台看起來彷彿浮空，從正面看來地面搭配天上更有著漣漪一圈一圈的特殊視覺感，完全突破舞台與觀眾席的概念。

第34屆金曲獎星光大道7月1日下午將在台北小巨蛋外登場，為晚間頒獎典禮暖場造勢，紅毯旁已有不少粉絲帶著自製手牌等道具，提早前往卡位等候。中央社