【台灣總統大選】黃復興黨部67周年活動、侯友宜韓國瑜合體　韓：2024用選票保護國家

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨2024總統參選人侯友宜，今天(1日)和前高雄市長韓國瑜一同出席黃復興黨部67周年活動，備受各界關注。侯友宜和韓國瑜中午先後抵達活動會場，韓國瑜抵達後，在眾人簇擁下，到主桌和朱立倫與侯友宜握手，現場響起陣陣歡呼聲。

國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會1日在台北舉行，國民黨總統參選人侯友宜（右）、前高雄市長韓國瑜（左）攜手高喊口號，展現團結氣勢。中央社

圖/中央社

在直播影片(如下) 當中可以看到, 黨主席朱立倫今天致詞時表示，希望2024團結勝選, 讓侯友宜當選，藍天再現。

韓國瑜致詞時提到他昨天(6/30) 和陸軍官校同學的聚會，並指出他們對國家未來的共同的憂慮。他說: 黃復興的將士們思想單純目標明確，主要目標就是保護國家,

「 但是2024年,我們不是用槍保護， 而是用手上的選票保護國家」。

韓國瑜強調，2024年這場神聖的選戰，大家不要動搖, 堅定「為國為民」的中心思想, 才是真正的勇士。這是黃復興永遠不變的信念, 只待信號一響, 大家就要打一場轟轟烈烈的勝仗!

侯友宜致詞指出, 他看到今天大家前來力挺國民黨與黨徵召的候選人, 這場面非常令他感動, 他雖然不是軍校畢業, 但他所就讀的警校同樣都是蔣中正先生領導的學校, 親愛精誠是兩校的共同訓示。

他也提到自己跟韓國瑜同樣年紀, 只差幾個月而已。侯友宜強調: 我一生只做一個工作, 那就是努力工作守護中華民國與台澎金馬。針對2024總統大選, 他將踏穩腳步, 堅持一定能贏的信念。

侯友宜也希望大家記取當年韓國瑜選戰失利、讓韓國瑜身心俱疲的教訓, 和他一起同心向前行! 他本人也必將堅持到底, 直到明年(2024年) 1月13日投票日為止，為國為民, 永遠不放棄!

昨(6/30) 侯友宜曾指出，他與韓國瑜有共同信念，就是團結作戰，守護中華民國，讓台澎金馬更好。

中央社報導，侯友宜昨下午前往基隆參加活動時接受媒體採訪表示，他與韓國瑜的信念都是一樣的，都願意守護中華民國，讓台澎金馬這塊土地會更好，所以有共同的信念及價值，他們就會一起團結、並肩作戰。

媒體詢問，根據最新總統大選民調，侯友宜的支持度只有17%，排名第3，外界解讀侯友宜競選辦公室執行長金溥聰好像不能救民調，若鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統形成「四腳督」的話，侯友宜的民調支持度恐怕會更低。

對此，侯友宜指出，無論外面風雨如何，他都會面對所有的挑戰，穩定、堅信自己的步伐，最後他一定會贏得勝利。

媒體提問，若侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲搭配有機會勝選的話，會不會考慮。

侯友宜回答，勝選唯一的方式，就是國民黨一定團結一起，最後會贏得勝利。

對於媒體報導台北市花卉公司副董事長黃子哲及北市府市政顧問陳國君6月30日離職後將加入侯友宜競選團隊，侯友宜表示，黃子哲與陳國君本來就是他的老友，這次他們也是一起並肩作戰，因為總統大選需要更多團隊的人才加入，大家一起共同面對、共同向前。

國民黨主席朱立倫昨(30日)上午到高雄出席國民黨民國112年專職幹部共識營時接受媒體聯訪表示，韓國瑜是堅貞黨員，非常支持國民黨提名候選人，7/1黃復興黨部週年慶，自己會去主持，另外也邀了很多重要貴賓出席。

前國安會秘書長金溥聰接任侯友宜競選辦公室執行長，外傳此舉將降低朱立倫在競辦的影響力。朱立倫回應說，非常歡迎也感謝金溥聰在最辛苦困難時來幫忙，「我做為黨主席，一定是希望整個團隊愈來愈好、人才愈多愈好」。

國民黨總統參選人侯友宜（左3）6月28日舉行記者會公布競選辦公室最新人事，將由前國安會秘書長金溥聰（右3）擔任執行長，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）擔任組織召集人，前立委林鴻池（左）、前台南市議員謝龍介（右）為副召集人、前行政院副院長杜紫軍（右2）任國政顧問團召集人。中央社

圖/中央社

朱立倫還說，不是只有金溥聰，還有很多人最近都會加入團隊，團隊每個角色都很重要，自己做為黨主席，就是希望大家把總統及立委候選人，尤其是侯友宜變得愈強愈好，絕對不要被綠營見縫插針，「我們是一個團隊，一定是團結在一起」。

有媒體詢問會否擔心民眾黨總統參選人柯文哲跟鴻海創辦人郭台銘合作，朱立倫強調，國民黨現階段就是一起努力，團結所有同志一起面對2024年大選，也要爭取更多朋友一起下架民進黨，希望所有非綠朋友都一起團結支持侯友宜。

被問到侯友宜民調位居末位，朱立倫說，競選辦公室7月1日正式成立，這1個月在腳步和做法上需要調整、反省及檢討的很多，也都在重新整理、重新出發，也號召非常多優秀人才加入，一定能獲得更多選民支持。

他說，7/1有黃復興黨部活動，週日(7/2) 還有立委及總統侯選人團結造勢活動，都一步一腳印在做，相信會愈來愈快、愈來愈堅定地把大家整合在一起。

他並反批綠營在新北幼兒園案用政治操作造成家長恐慌，幼兒園老師很大傷害，散布謠言、製造謠言、製造恐慌，呼籲好好承認錯誤，這是基本道德良心，希望以後再也不要因為政治問題而傷害孩子、家長及所有老師。

【台灣總統大選】黃復興黨部67周年活動、侯友宜韓國瑜合體 韓：2024用選票保護國家

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