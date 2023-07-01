世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）今年稍早，澳洲藥物管理局批准使用迷幻藥來協助治療身心症狀，包括抑鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）。但機會有限及費用昂貴，也讓一般患者無法輕易嘗試。醫學界及科學界則審慎看待，強調迷幻藥輔助治療並非「奇蹟」。

BBC報導，立場保守的澳洲藥物管理局今年決定，開放將迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）中的一種名為裸蓋菇鹼（psilocybin）的化合物，應用於治療抑鬱症，並允許俗名「搖頭丸」的甲烯二氧甲苯丙胺（MDMA）應用於治療創傷後壓力症候群（PTSD）。相關規定於7月1日生效，澳洲也正式成為首個在國家層面將迷幻藥列為藥品的國家。

儘管一開始獲得這些藥物的機會有限，且費用高昂，但許多專家及病人都認為，這是一個具有里程碑意義的時刻；相關單位則敦促人們謹慎行事。

搖頭丸最早於1912年被開發為抑制食慾的藥物，但在美國統治，直到20世紀70年代中期才被取締。20年代80年代做為派對藥物進入澳洲，並於1987年被列為犯罪。然而最近實驗發現，MDMA與迷幻藥都能迅速改善嚴重的抑鬱症症狀，儘管人們對原理知之甚少。

患有嚴重抑鬱症的Marjane Beaugeois表示，自己在兩個月內失去母親、祖母、愛寵又失戀，這讓她無法吃東西、洗澡、無法離開家中。然而，抗抑鬱的處方藥讓她變得如同殭屍一邊，「不能哭，也無法自我安慰，也不能感覺更好，」她甚至會在睡覺時祈禱自己不要醒來。

當替代療法研究將49歲Beaugeois引向阿姆斯特丹的迷幻藥診所時，她相當猶豫，「我沒有吸毒或酗酒史，作為一名成癮問題顧問，我一直非常反對這項作法。」然而她急於擺脫已對治療產生抗性的抑鬱症，遂於2018年進行嘗試。

迷幻藥是以茶的形式服用，「顏色變得更加鮮豔，我感到與世界重新建立起強而有力的連結，溫暖而模糊，光是談論它，我就變得很激動，這是一次巨大的、美麗的、無條件的愛的體驗。」三個療程後，Beaugeois感到痊癒了。她說，「我可以微笑，感受快樂，清晰地進行我的日常生活。」當我回家時，朋友說她們看到我的眼睛再次閃亮。

33歲的退伍軍人博伊斯（Glen Boyes）在疫情期間，開始經歷從軍時期「揮之不去的創傷後壓力症候群]」，但在經歷10週微劑量及治療課程後，他最初的大腦掃描中顯示出的紅色區域的阻塞已被清除。「我大腦的迷霧消失了，我又可以清晰地思考了。」

部分國家如瑞士、加拿大及已色列，其監管機構也做出類似的決定；迷幻藥診所在牙買加跟哥斯大黎加等國則是合法經營。但由於沒有其他他國家在國家層級將迷幻藥用於臨床，經歷該項治療的人群相當少，澳州要如何推出此兩種藥物的處方簽、價格等等都是問題。

據一位迷幻藥專家表示，一旦將所有費計算在內，包括藥物本身、多學科團隊的監督，精神科醫生的治療及租用私人診所，單次診療費恐高達3萬澳元。

澳洲心靈醫學協會（MMA）主席亨特（Peter Hunt）認為花費沒那麼可觀，稱兩次迷幻藥的的藥物輔助治療花費約1萬澳元，三次MDMA輔助治療費用約為1.5萬澳元。由於政府沒有計畫提供補貼，因此大多數病人仍然負擔不起五位數的治療費用。

醫學界科學界審慎看待：迷幻藥輔助治療並非「奇蹟」

最大的反對聲浪來自澳洲主要醫療及精神健康機構。儘管澳洲心靈醫學協會表示，數以千計的澳洲人提交意見書表示，他們目前的精神健康療法根本不起作用，但澳洲醫學會（AMA）與澳洲及新西蘭皇家精神病學會（RANZCP）已表示嚴重關切。

AMA跟RANZCP都呼籲，對於迷幻藥的治療進行更大規模、更好的研究，並警告在治療中使用迷幻藥的未知風險、長期副作用已及「潛在的非常有限的好處。」

RANZCP迷幻藥輔助治療指導小組主席哈維（Richard Harvey）強調，「迷幻藥輔助治療可能為少數人提供希望，因為它們已經嘗試過其他治療方式而沒有成功，但他不是一個奇蹟。」

哈維敦促採取「謹慎、深思熟慮及知情」的方法，因為「迷幻物質有可能導致恐懼、驚慌和再次創傷。」他指出，「如果脆弱的人所經歷的，與他們對這種療法的期望不一致，他們將感到痛苦，這是可以理解的。」

哈維認為，目前還不清楚迷幻藥治療的結果是源於物質本身，還是源於心理治療。「簡單來說，迷幻藥輔助治療還處於起步階段，我們需要了解更多。」