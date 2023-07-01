Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群

最大的反對聲浪來自澳洲主要醫療及精神健康機構，澳洲醫學會（AMA）與澳洲及新西蘭皇家精神病學會（RANZCP）指出，在治療中使用迷幻藥的未知風險、長期副作用已及「潛在的非常有限的好處。」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/07/01 16:09
澳洲7月起開放將迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）中的裸蓋菇鹼（psilocybin）應用於治療抑鬱症，獨步全球。（圖／美聯社）

澳洲7月起開放將迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）中的裸蓋菇鹼（psilocybin）應用於治療抑鬱症，獨步全球。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）今年稍早，澳洲藥物管理局批准使用迷幻藥來協助治療身心症狀，包括抑鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）。但機會有限及費用昂貴，也讓一般患者無法輕易嘗試。醫學界及科學界則審慎看待，強調迷幻藥輔助治療並非「奇蹟」。

BBC報導，立場保守的澳洲藥物管理局今年決定，開放將迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）中的一種名為裸蓋菇鹼（psilocybin）的化合物，應用於治療抑鬱症，並允許俗名「搖頭丸」的甲烯二氧甲苯丙胺（MDMA）應用於治療創傷後壓力症候群（PTSD）。相關規定於7月1日生效，澳洲也正式成為首個在國家層面將迷幻藥列為藥品的國家。

儘管一開始獲得這些藥物的機會有限，且費用高昂，但許多專家及病人都認為，這是一個具有里程碑意義的時刻；相關單位則敦促人們謹慎行事。

搖頭丸最早於1912年被開發為抑制食慾的藥物，但在美國統治，直到20世紀70年代中期才被取締。20年代80年代做為派對藥物進入澳洲，並於1987年被列為犯罪。然而最近實驗發現，MDMA與迷幻藥都能迅速改善嚴重的抑鬱症症狀，儘管人們對原理知之甚少。

患有嚴重抑鬱症的Marjane Beaugeois表示，自己在兩個月內失去母親、祖母、愛寵又失戀，這讓她無法吃東西、洗澡、無法離開家中。然而，抗抑鬱的處方藥讓她變得如同殭屍一邊，「不能哭，也無法自我安慰，也不能感覺更好，」她甚至會在睡覺時祈禱自己不要醒來。

當替代療法研究將49歲Beaugeois引向阿姆斯特丹的迷幻藥診所時，她相當猶豫，「我沒有吸毒或酗酒史，作為一名成癮問題顧問，我一直非常反對這項作法。」然而她急於擺脫已對治療產生抗性的抑鬱症，遂於2018年進行嘗試。

迷幻藥是以茶的形式服用，「顏色變得更加鮮豔，我感到與世界重新建立起強而有力的連結，溫暖而模糊，光是談論它，我就變得很激動，這是一次巨大的、美麗的、無條件的愛的體驗。」三個療程後，Beaugeois感到痊癒了。她說，「我可以微笑，感受快樂，清晰地進行我的日常生活。」當我回家時，朋友說她們看到我的眼睛再次閃亮。

33歲的退伍軍人博伊斯（Glen Boyes）在疫情期間，開始經歷從軍時期「揮之不去的創傷後壓力症候群]」，但在經歷10週微劑量及治療課程後，他最初的大腦掃描中顯示出的紅色區域的阻塞已被清除。「我大腦的迷霧消失了，我又可以清晰地思考了。」

部分國家如瑞士、加拿大及已色列，其監管機構也做出類似的決定；迷幻藥診所在牙買加跟哥斯大黎加等國則是合法經營。但由於沒有其他他國家在國家層級將迷幻藥用於臨床，經歷該項治療的人群相當少，澳州要如何推出此兩種藥物的處方簽、價格等等都是問題。

據一位迷幻藥專家表示，一旦將所有費計算在內，包括藥物本身、多學科團隊的監督，精神科醫生的治療及租用私人診所，單次診療費恐高達3萬澳元。

澳洲心靈醫學協會（MMA）主席亨特（Peter Hunt）認為花費沒那麼可觀，稱兩次迷幻藥的的藥物輔助治療花費約1萬澳元，三次MDMA輔助治療費用約為1.5萬澳元。由於政府沒有計畫提供補貼，因此大多數病人仍然負擔不起五位數的治療費用。

醫學界科學界審慎看待：迷幻藥輔助治療並非「奇蹟」

最大的反對聲浪來自澳洲主要醫療及精神健康機構。儘管澳洲心靈醫學協會表示，數以千計的澳洲人提交意見書表示，他們目前的精神健康療法根本不起作用，但澳洲醫學會（AMA）與澳洲及新西蘭皇家精神病學會（RANZCP）已表示嚴重關切。

AMA跟RANZCP都呼籲，對於迷幻藥的治療進行更大規模、更好的研究，並警告在治療中使用迷幻藥的未知風險、長期副作用已及「潛在的非常有限的好處。」

RANZCP迷幻藥輔助治療指導小組主席哈維（Richard Harvey）強調，「迷幻藥輔助治療可能為少數人提供希望，因為它們已經嘗試過其他治療方式而沒有成功，但他不是一個奇蹟。」

哈維敦促採取「謹慎、深思熟慮及知情」的方法，因為「迷幻物質有可能導致恐懼、驚慌和再次創傷。」他指出，「如果脆弱的人所經歷的，與他們對這種療法的期望不一致，他們將感到痛苦，這是可以理解的。」

哈維認為，目前還不清楚迷幻藥治療的結果是源於物質本身，還是源於心理治療。「簡單來說，迷幻藥輔助治療還處於起步階段，我們需要了解更多。」
澳洲
迷幻藥
抑鬱症
創傷後壓力症候群

相關新聞

澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走
澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走
2023/06/25 13:58
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
2023/06/21 10:02
澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定
澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定
2023/06/09 14:32
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
反制中國 日本加入美國、澳洲太平洋島國海纜計畫
2023/06/07 16:54
守護易危物種存續　澳洲擬擴大麥誇利島海洋公園至3倍
守護易危物種存續　澳洲擬擴大麥誇利島海洋公園至3倍
2023/06/05 14:22

更新時間 : 2023-07-01 21:53 GMT+08:00

最受歡迎

台灣警探代表汪姓男星遭爆硬上少女　受害者淚訴「一直要我叫哥哥」
台灣警探代表汪姓男星遭爆硬上少女　受害者淚訴「一直要我叫哥哥」
台灣男星吳慷仁遭影射把演藝圈後宮　深夜不忍千字文回應了
台灣男星吳慷仁遭影射把演藝圈後宮　深夜不忍千字文回應了
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】汪建民提告爆料者喊話對質 酷炫稱交由司法判定
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】汪建民提告爆料者喊話對質 酷炫稱交由司法判定
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】補教狼師討照片、板橋男警性騷調職、台鋼「射門王」性侵判刑
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】補教狼師討照片、板橋男警性騷調職、台鋼「射門王」性侵判刑
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
國際小提琴名師林昭亮爆性醜聞　台北大師星秀音樂節撤換藝術總監
國際小提琴名師林昭亮爆性醜聞　台北大師星秀音樂節撤換藝術總監
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人