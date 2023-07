【法國警察殺人引暴動】第4夜當局4.5萬警力、裝甲車維安 1日晚可能進入「緊急狀態」

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)法國一名北非裔17歲青年遭警察盤查時被射殺引發暴動,衝突已持續4晚,目前被逮捕的抗議者已超過1100人,受傷員警逾200位。當局30日晚間更部署4.5萬名警察及裝甲車,盼能平息這場從南泰爾地區延燒各地的社會憤怒,許多大型活動已被迫取消,1日登場的環法自行車賽都可能受到影響。

推薦閱讀:(更新)法國警察殺人引全國暴動 奧運泳池被燒、至少667人被逮250警傷、馬克宏急開會

法國警察槍殺17歲非裔少年引暴亂 至少150人被捕 馬克宏罕見批警「不可原諒」

警察殺人引爆對種族主義的怒火

路透社報導,法國主要城市經歷第四夜的暴動,包括里昂(Lyon)、圖盧茲(Toulouse)、 馬賽(Marseille)、里爾(Lille)、史特拉斯堡(Strasbourg)以及首都巴黎,建築物及車輛被燒毀,商店遭到洗劫,17歲奈爾(Nael M)之死激發了貧窮與種族混合的城市區域對警察暴力及種族主義的長期不滿。

暴力事件使得總統馬克宏(Emmanuel Macron)陷入自2018年黃背心抗議以來,最為嚴重的領導危機之中。當局部署4.5萬警力,並派出裝甲車維安。法國內政部長達馬南(Gérald Darmanin)1日表示,30日晚間有270人被捕,自暴動發生以來,被逮捕的人數已超過1100人。

馬克宏提前離開位於比利時布魯塞爾的歐盟峰會,參加兩天內的第二次內閣危機會議。他要求社群網站刪除「最敏感」的暴動鏡頭,並披露煽動暴力的用戶身分。達馬南則會見了Meta、Twitter、Snapchat和TikTok等社群龍頭的代表。Snapchat表示,對宣傳暴力的內容持「零容忍」態度。

受害者家庭的朋友、從小看奈爾長大的賈酷比表示(Mohamed Jakoubi),警察隊少數民族社區實施暴力事件後,不公義感激發了憤怒,「我們受夠了,我們也是法國人。我們反對暴力,我們不是人渣。」馬克宏則否認執法機構內部存在系統性的種族主義。

各地暴力事件頻傳 進入緊急狀況並非不可能

位於南部的第二大城馬賽,是許多北非裔的居住地。社群網站上的影像顯示,舊港區發生爆炸事件。市政府表示,正在調查原因,但沒有任何人員傷亡。

Some sort of explosion in the Old Port of Marseille as the French civil war rages on... pic.twitter.com/vbKrOzR07S