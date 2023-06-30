（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）柯辦發言人陳智菡今天(6/30) 表示，鴻海創辦人郭台銘曾與民眾黨總統參選人柯文哲約定29日會面，但先前的「併購說」讓雙方會面破局。陳智菡也說，近來許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，盼爭取柯文哲站台。

另一方面，針對外傳鴻海創辦人郭台銘可能會在國民黨全代會前宣布獨立參選總統，國民黨副主席連勝文今天表示，每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，要成為英雄，還是成為罪人，在關鍵時刻需要很多人拿出智慧，面對抉擇。

對於國民黨祭出條款禁止邀非黨籍參選人助選，被外界解讀是針對柯文哲，柯辦發言人陳智菡表示，民眾黨過去立委採「審慎提名」，但現在開始全面盤點人力，不排除提名具有有理想、論述能力的立委參選人投入選戰。

陳智菡今天接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，談及民眾黨2024選戰及郭柯配議題。

陳智菡透露，原本26日郭台銘傳訊息給柯文哲，希望與柯文哲再次會面，雙方約定是29日會面；不過27日上午就有媒體報導，郭台銘有意「併購」民眾黨和柯文哲，並且對「郭柯配」有信心，後續更有媒體求證29日會面消息。

陳智菡表示，柯文哲每次跟郭台銘見面，就有消息傳出，此時又傳「併購說」，民眾黨內認為此時不能軍心渙散，為避免「郭柯配」議題發酵，因此開會討論是否還要再會面，而最後也因併購說讓會面破局。

陳智菡也證實，近來有許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，「這禮拜就看過兩個」，盼爭取柯文哲替他們站台，或是希望民眾黨在他們的選區不要提名人選，拜訪者遍布北中南選區。

談及民調與未來情勢，陳智菡表示，未來的「在野陣營共主」將是柯文哲，而非侯友宜，因為選民對國民黨和侯友宜的認同感很低，反而喜歡柯文哲的反應快、聰明及執行力。

陳智菡直言，2024最後就是柯文哲與民進黨總統參選人賴清德對決，看清情勢的泛藍支持者自然就會轉而支持柯文哲。

此外郭台銘動向引發關注，今天延攬曾在馬英九基金會擔任秘書的國民黨前發言人洪于茜，擴大團隊、招兵買馬意味濃厚，近日也傳除，郭台銘不排除獨立參選總統的可能性，宣布的時間點將在7月23日國民黨全代會前。

連勝文今天出席國民黨智庫舉辦的「台灣職籃的今日、明日與未來」座談會前，被問到傳聞郭台銘可能獨立參選總統，要如何幫忙侯友宜進行整合，他表示，他沒有見到郭台銘，但只要有一點點希望，大家都會努力，他父親連戰年紀這麼大，身體狀況不穩定的情況下，都在為了國家與黨，用最後的力量力挽狂瀾，所以怎麼可能會放棄，只要有一點點希望，大家都會努力到底，不會放棄整合。

連勝文表示，非綠陣營分裂，就是保送民進黨，任何人如果沒辦法想清楚，團結才是致勝的唯一方法，他想未來就不可能有勝選機會，希望每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，成為英雄還是罪人，這是關鍵時刻，需要很多人拿出智慧來面對這樣困難的抉擇。

台灣民眾黨: 「併購說」讓郭柯會破局 外傳郭台銘可能在7/23前宣布獨立參選