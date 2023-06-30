（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）PLG執行長陳建州近來被多名女星控訴性騷擾，陳建州一度透過律師提告反擊，但P. LEAGUE+聯盟今天（6/30) 發出聲明，指出陳建州即日起自請暫停聯盟執行長職務，全文如下。

【 聯盟公告 】陳建州先生自請暫停聯盟執行長職務



P. LEAGUE+ 今日（06/30）表示，聯盟執行長陳建州先生今日自請暫停其聯盟職務，營運團隊仍照常運作，後續異動將交由董事會決議。

對此決定，有不少網友在官方臉書留言，可以看出大家心情都很複雜：

我很感謝黑人成立了P+，脫離20幾年的台籃黑暗期，給了很多球員有舞台的機會，讓我們看到職業聯賽的可塑性發展 所以他因為這次Metoo發生後，我也很難過也很矛盾，只能希望他負起責任面對問題了

真的感謝他為台灣的籃球環境付出， 但同時也對他的行為感到失望。

沒錯 一碼歸一碼 不然大家現在只有SBL可以看

曾是黑澀會美眉之一的周宜霈（大牙），日前在臉書發千文字，指控陳建州11年前在一次出差中，對她做出嚴重的性騷擾行為，過程都被她鉅細靡遺的描述出來。

儘管陳建州透過律師發出聲明否認，甚至還對周宜霈提告，但後續包括「微風女神」郭源元、同樣是前黑澀會美眉成員之一的妖嬌，也都陸續在臉書發文指控陳建州是性騷擾慣犯。

P. LEAGUE+聯盟經過3天沉默，終於在今天發出聲明。據了解，PLG部分球團對於近來陳建州的桃色風波感到擔憂，也擔心會影響聯盟形象，因此希望聯盟能表態。

不止聯盟球團，PLG法律顧問余宗鳴今天在出席財團法人國家政策研究基金會主辦的「台灣職籃的今日、明日與未來座談會」時也提到：「不管什麼企業，執行長就是公司法認定的專業經理人，對他在法律、專業及道德上都有更高的期待。」

根據中央社，國民黨副主席連勝文，今天在出席國民黨智庫舉辦的「台灣職籃的今日、明日與未來」座談會前，被問到陳建州是否應該先請辭聯盟執行長，他表示，他是一個籃球迷，當然不希望有任何事影響到台灣籃球的發展，但這是私人公司，他不是股東，所以必須還是要由球團與股東之間討論，去面對這樣的危機。

連勝文強調，無論如何，聯盟要如何處理，都不要因為個人的爭議，影響未來台灣籃球的發展。

「黑人」深陷性騷擾風暴 台灣PLG聯盟：陳建州自請暫停執行長職務