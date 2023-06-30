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南韓成亞洲「投資移民熱門地」中國人占比高達85.3%　韓當局將調高金額門檻

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/30 17:59
南韓投資移民門檻低成移民熱門選擇，南韓法務部今（30）日宣布調整門檻（圖／美聯社）

南韓投資移民門檻低成移民熱門選擇，南韓法務部今（30）日宣布調整門檻（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓自2013年推出「投資移民制」，因門檻較低而成了移民熱門選擇地，南韓法務部今（29）日宣布將調高「公益投資移民」制度標準。

朝鮮日報報導，「公益事業投資移民制度」為南韓政府提供外國人居住資格的制度，只要對法務部所指定的公益基金等進行投資，在南韓居住五年後，即可獲得永久居住權。

此投資移民大致上分為「一般投資移民」（未滿55歲，現行投資金額為5億韓元，約1250萬台幣）、「退休投資移民」（滿55歲，投資金額3億韓元，約750萬台幣）、「高額投資移民」（15億韓元，約3750萬台幣），其中「高額投資移民」只要能保證維持5年投資，就可以立即取得永久居住權。

南韓法務部今日宣布調高門檻，「一般投資者」投資金額將調高3倍金額至15億韓元（約3750萬台幣）；滿55歲以上的「退休投資移民」因考慮到可能產生「福利費用支出」，將完全廢除；「高額投資移民」投資金額則調高至30億韓元（約7500萬台幣）。

朝鮮日報先前曾報導，南韓因投資門檻低，且取得永久居住權後即可收回投資金，還能享有韓國醫療保險，只要無任何犯罪紀錄，任何人都可申請移民，成了亞洲移民熱門地，且這些移民主要以中國人為主。

根據南韓國民力量議員趙修真（音譯）拿到的法務部資料，前五年間透過投資移民獲得居住權或永久居留權的外籍人士共4784名，其中中國人就佔了4081名，高達整體比率的85.3%。

在投資項目中，透過投資不動產獲得居住權或永久居留權的外國人為2985名，其中更有高達2807名為中國人，占比達94%，超過移民人數的一半。

報導指出，受疫情影響，中國境內居住條件惡化，掀起移民風潮，而南韓較靠近中國，民俗風情相似，福利也多，因而成了熱門選項，中國當地許多移民仲介大推透過存款投資移民至南韓，稱是最簡單又划算的選擇。
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