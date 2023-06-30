寫下世界和平祝福　央廣明信片寄情活動熱烈徵集中

「我希望世界上有自由，能夠接受其他觀點。」、「 願所有的人都有機會有尊嚴地生活」、「在自由世界中搖滾吧！」 中央廣播電臺《Dear Rti》明信片寄情徵集活動自五月開跑至今，已陸續收到來自40 國的聽友寄送明信片，表達自己對世界和平的想望與祝福， 也有聽友希望戰爭能夠早日平息「願榮光歸於烏克蘭， 光耀歸於英雄！祝大家和平，烏克蘭勝利！」。

目前Rti央廣正一一彙整並翻譯明信片，預計在9月中旬央廣臺慶 晚宴當天，透過實體互動展示，展現全球聽友對世界和平的祝福！ 除了有烏克蘭、芬蘭、埃及、巴基斯坦、秘魯、 摩洛哥等國聽友的祝福，生活在臺灣的新住民及移工也共襄盛舉， 像是來自嘉義的越南新住民，以中文一筆一劃書寫傳遞祝福； 菲律賓籍移工則相約幾位工廠員工一起參與活動； 泰籍朋友也透過明信片感謝央廣長久以來的陪伴， 讓身在異鄉的泰國人透過廣播獲得心靈上的慰藉。

此外，許多聽友們更發揮創意， 手繪或自製具當地特色或是象徵和平圖樣的明信片； 而中南美洲部分國家的聽友，因郵務不便無法寄出實體信件， 特別要求能改以電子投稿的方式參加活動；亦有長期關注Rti央廣 的日本忠實聽友，除了寫下世界和平的祝福，還親手用4張明信片寫 下密密麻麻的央廣歷年大事記，表達長期以來對Rti央廣的支持。

一張明信片，一份念力！《Dear Rti》明信片寄情徵集活動至7月18日止， 歡迎全球人士踴躍參與，發表不同的和平祈願！明信片內容須擇Rt i央廣19種語言文字之一書寫，並郵寄至臺灣111臺北郵局第1 23-199號信箱，或以拍照的方式寄至活動信箱， 成功參加者將可獲得Rti央廣95周年專屬限量明信片， 詳細資訊請至活動網站查詢。

活動網址：https://event.rti.org.tw/ dearrti/