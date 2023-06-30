淘綠金！中華電信首創「綠金工作坊」攜手供應商夥伴共創永續低碳商機

中華電信永遠走在最前面！除正式宣告2030年較2020年供應鏈碳排放減半、2050年達成淨零排放，及加入RE 100，將於2040年達到100%使用再生能源之目標外，為帶領供應商夥伴邁向永續低碳轉型，中華電信更率電信業之先，於今(30)日假板橋電信學院舉行首屆「供應商ESG綠金工作坊」，以理論及實務並進之工作坊模式，接軌ESG及淨零排放目標，具體將永續循環、生態化設計、產品生命週期評估原則，與合作夥伴共尋共創綠金商機。
中華電信表示，國際供應鏈永續管理潮流，在永續淨零目標的趨動下，焦點預期將從關注供應商的「組織永續性」，逐步轉向供應商所提供的「產品與服務永續性」。對中華電信所處的ICT產業而言，如何帶動廣大供應商夥伴，將永續／ESG理念與精神，具體融入並落實於產品與服務之中，將是中華電信永續供應鏈管理行動的下一階段重點，也是此次倡議及舉辦「綠金工作坊」的重要目標。
中華電信「綠金工作坊」與台灣首家倡議「永續供應鏈、產品服務永續溝通」的永續低碳聯盟（SALcE）合作，由中華電信供應處詹迪堯副總、永續低碳聯盟陳振明秘書長、台灣企業永續學院郭財吉秘書長，及台灣設計研究院洪明正組長等永續專家〔錯誤字元無法儲存〕臨參與及指導，一起見證中華電信攜手供應鏈夥伴實踐環境永續，接軌國際永續標準，以永續實務的溝通與行動，共同迎向低碳經濟時代的來臨。
2023年首次舉辦之「綠金工作坊」，共計邀請近50位關鍵供應商代表參與，從產品服務生命週期分析、生態化設計，到工作坊的實戰演練，用點、線、面等三面並行模式，強調理論與實務之連結，讓與會供應商了解產品及服務「永續／生態化／社會共融」的規劃及設計本質，結合社會議題脈動及ESG元素，協助供應商夥伴思考地球資源、生態環境的有限性，融入「永續／生態化／社會共融設計」思維，並應用於現有及提供予中華電信的產品及服務之中，創造中華電信永續產品與服務生態系。
中華電信指出，「綠金工作坊」係讓永續產品為經濟與環境創造雙贏，為履行ESG，接軌聯合國永續發展目標貢獻心力。會中除了邀請到永續領域專家，本次「綠金工作坊」亦設置中華電信永續系列產品展攤，與供應商進行分享及交流，展出產品包括中華電信所研發之「環境永續與韌性轉型系統（EARTH）」、「GEMS電力商務平台」、「能源集中監控中心」及「iEN智慧水資源管理」等四項永續淨零解決方案，用創新ICT數位科技助力產業淨零轉型，驅動智慧應用帶動循環經濟。
中華電信於2018年領先同業，率先提出「永續供應鏈倡議」並與「永續低碳聯盟」合作，導入「供應商永續分級」制度，訂定符合電信業ESG的稽核規範，並委託獨立第三方機構進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的ESG績效進行分級管理。供應鏈低碳轉型能力是中華電信發展「永續低碳產品服務，邁向淨零排放」的重要關鍵。中華電信將持續運用5G高網速、大數據、資安等科技核心能力，強化與供應鏈的永續夥伴關係，並積極推動國際化，掌握永續低碳轉型契機，希望與供應鏈夥伴一同邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景。
照片來源：中華電信提供