淘綠金！中華電信首創「綠金工作坊」攜手供應商夥伴共創永續低碳商機

中華電信永遠走在最前面！除正式宣告2030年較2020年供應 鏈碳排放減半、2050年達成淨零排放，及加入RE 100，將於2040年達到100%使用再生能源之目標外， 為帶領供應商夥伴邁向永續低碳轉型，中華電信更率電信業之先， 於今(30)日假板橋電信學院舉行首屆「供應商ESG綠金工作坊 」，以理論及實務並進之工作坊模式，接軌ESG及淨零排放目標， 具體將永續循環、生態化設計、產品生命週期評估原則， 與合作夥伴共尋共創綠金商機。

中華電信表示，國際供應鏈永續管理潮流， 在永續淨零目標的趨動下，焦點預期將從關注供應商的「 組織永續性」，逐步轉向供應商所提供的「產品與服務永續性」。 對中華電信所處的ICT產業而言，如何帶動廣大供應商夥伴， 將永續／ESG理念與精神，具體融入並落實於產品與服務之中， 將是中華電信永續供應鏈管理行動的下一階段重點， 也是此次倡議及舉辦「綠金工作坊」的重要目標。

中華電信「綠金工作坊」與台灣首家倡議「永續供應鏈、 產品服務永續溝通」的永續低碳聯盟（SALcE）合作， 由中華電信供應處詹迪堯副總、永續低碳聯盟陳振明秘書長、 台灣企業永續學院郭財吉秘書長， 及台灣設計研究院洪明正組長等永續專家〔錯誤字元無法儲存〕臨參與及指導， 一起見證中華電信攜手供應鏈夥伴實踐環境永續， 接軌國際永續標準，以永續實務的溝通與行動， 共同迎向低碳經濟時代的來臨。

2023年首次舉辦之「綠金工作坊」，共計邀請近50位關鍵供應 商代表參與，從產品服務生命週期分析、生態化設計， 到工作坊的實戰演練，用點、線、面等三面並行模式， 強調理論與實務之連結，讓與會供應商了解產品及服務「永續／ 生態化／社會共融」的規劃及設計本質，結合社會議題脈動及ESG 元素，協助供應商夥伴思考地球資源、生態環境的有限性，融入「 永續／生態化／社會共融設計」思維， 並應用於現有及提供予中華電信的產品及服務之中， 創造中華電信永續產品與服務生態系。

中華電信指出，「綠金工作坊」 係讓永續產品為經濟與環境創造雙贏，為履行ESG， 接軌聯合國永續發展目標貢獻心力。會中除了邀請到永續領域專家， 本次「綠金工作坊」亦設置中華電信永續系列產品展攤， 與供應商進行分享及交流，展出產品包括中華電信所研發之「 環境永續與韌性轉型系統（EARTH）」、「GEMS電力商務平 台」、「能源集中監控中心」及「iEN智慧水資源管理」 等四項永續淨零解決方案，用創新ICT數位科技助力產業淨零轉型 ，驅動智慧應用帶動循環經濟。

中華電信於2018年領先同業，率先提出「永續供應鏈倡議」 並與「永續低碳聯盟」合作，導入「供應商永續分級」制度， 訂定符合電信業ESG的稽核規範， 並委託獨立第三方機構進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的E SG績效進行分級管理。供應鏈低碳轉型能力是中華電信發展「 永續低碳產品服務，邁向淨零排放」的重要關鍵。 中華電信將持續運用5G高網速、大數據、資安等科技核心能力， 強化與供應鏈的永續夥伴關係，並積極推動國際化， 掌握永續低碳轉型契機，希望與供應鏈夥伴一同邁向「綠化低碳、 數位賦能、誠信透明」的永續願景。

照片來源：中華電信提供