台北富邦銀行發布　首本氣候相關財務揭露(TCFD)報告書

台北富邦銀行今(30)日發布首本氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)報告書，創國內銀行之先，建構「探索型」 氣候變遷風險情境。全球邁向2050年淨零排碳過程， 有許多機會和風險，銀行為低碳轉型的重要推手。 北富銀因應氣候變遷，今年整合內部資源，建構「 完善組織氣候風險管理」、「低碳轉型金融」、「 建立低碳營運模式」、「發揮氣候影響力」四大面向的行動與目標， 以提早準備，降低氣候變遷帶來的影響。

北富銀TCFD報告書依循國際金融穩定委員會( Financial Stability Board, FSB)氣候相關財務揭露工作小組建議之框架，以及「 本國銀行氣候風險財務揭露指引」進行資訊揭露。此報告書以客觀、 量化的方式評估氣候變遷帶來的衝擊，提前規劃因應之道， 同時也提高資訊透明度，強化與利害關係人的溝通，具有三大特色。 其一，依循國際通用的碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)方法學之八種資產(含2022年底新增之主權債券及主 權貸款)，進行全面性投融資組合的財務碳排放量盤查， 目前覆蓋全行投融資部位達80%以上。相較2021年，北富銀2 022年底投融資餘額提升約4.8%，財務碳排放量下降51.7 萬噸(約6.4%)，優於科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi) 提出企業每年減碳4.2%之標準。

其二， 為追求更精準及全面的氣候變遷情境分析對銀行之財務衝擊評估， 北富銀以金管會規定的「監理版氣候變遷情境分析」為基礎， 運用細緻化產業及區域資料，針對國內企業授信、 國內個人房貸授信、國內外股權投資及自有營運據點進行「 進階版氣候變遷情境分析」，評估信用、市場及作業風險。 另因應台灣2022年3月公布「2050年淨零排放路徑」， 北富銀參考國外認可的方法學建構「探索型」氣候變遷風險情境， 評估對北富銀的財務衝擊， 能更貼切反映未來在氣候風險衝擊下的資產曝險狀況。

其三，北富銀首度針對國內股權投資、債券投資、 商業貸款計算隱含升溫指標(Implied Temperature Rating, ITR)， 透過此指標可更清楚瞭解北富銀投融資部位之估計升溫狀態與「1. 5度升溫」目標之差距。與2021年相比，2022年底北富銀在 國內股權投資、國內商業貸款的ITR溫度指標皆下降， 顯示北富銀執行投融資組合減碳持續朝1.5度升溫路徑邁進。

北富銀實踐永續不遺餘力。為「完善組織氣候風險管理」， 近年陸續新增及修訂與氣候、永續相關的政策與辦法， 於企業授信流程增加綠色盡職調查GDD (Green Due Diligence)、ESG影響力與轉型作為分級矩陣評估， 於投資業務新增檢視投資標的ESG評級、是否參加國際倡議組織、 訂定因應氣候變遷之相關目標及納入永續相關指數。2022年底在 授信及投資審核流程納入氣候因子，明定氣候風險三道防線。

此外，北富銀亦首度公開SBT之營運減碳及財務碳排相關目標， 並首次制定投資業務的限制性承作項目， 鼓勵更符合淨零目標的經濟活動，至2040年後，不再新增「 燃料煤開採/運輸」、「燃料煤發電」、「非典型油氣」 中未提出與巴黎協定目標一致減碳轉型計畫的企業， 透過積極行動響應國際「2050淨零碳排」目標。

為推動「低碳轉型金融」，北富銀創新綠色金融商品與服務， 提供客戶綠色財務顧問服務，全力推進客戶永續轉型。2022年再 生能源專案融資金額達新台幣78億元， 離岸風電授信主辦案件數與授信金額皆居「台資銀行之冠」， 綠色債券發行金額達新台幣10億元， 且取得櫃買中心綠色債券資格認可；此外，發行31檔相關基金與海 外債，資金達新台幣13億元。

同時，北富銀致力於「建立低碳營運模式」及「發揮氣候影響力」。 北富銀持續完善節能管理系統、增購綠電，訂出2030年營運減碳 44%的目標，並倡議RE100 (百分之百再生能源)，承諾2040年達成； 透過舉辦組織內外部氣候相關講座與論壇，建構全行永續DNA， 擴大影響力，至2022年底已舉行超過40場ESG相關講座， 參與的企業客戶及員工逾3,500位。展望未來， 北富銀將以永續發展為營運核心，發揮金融影響力，推動綠色金融， 提供更貼近客戶需求的永續金融商品與服務，與全體產業實踐永續、 邁向淨零，共榮共好。