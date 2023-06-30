Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【瓦格納怎麼了？】俄國境內持續募新兵　無轉移白俄跡象未來令人費解

多年來一直否認與瓦格納有任何官方連結的普丁，在瓦格納事變後，說詞180度大轉彎，稱該組織是由俄國國家100%資助，顯然，他試圖將普里格津的存在削弱至最小。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/30 17:39
事變發生不到一星期，瓦格納軍團依舊在俄國境內招募前往烏克蘭作戰的人員。（圖／台灣英文新聞　後製）

事變發生不到一星期，瓦格納軍團依舊在俄國境內招募前往烏克蘭作戰的人員。（圖／台灣英文新聞　後製）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納軍團叛亂24小時內草草落幕，領袖普里格津已前往白俄羅斯。然而，瓦格納依然如常在俄羅斯各地招募戰士，軍團也沒有轉移到白俄羅斯的跡象，未來動向令人霧裡看花。

推薦閱讀：【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴

BBC記者致電十幾個瓦格納在俄國境內的招募中心，得到的回覆都證實：一切如常。從西部的加里寧格勒（Kaliningrad）到南部的克拉斯諾達爾（Krasnodar），無人相信瓦格納軍團正在被解散。位於北極地區的莫曼斯克（Murmansk），維京人體育俱樂部的一名婦女証實，她仍然在為想要前往烏克蘭的戰鬥人員辦理報名，「如果有人想去，他們只需要打電話給我，我們就會確定一個日子。」

瓦格納的聯絡點大多設在格鬥俱樂部、武術學校以及拳擊俱樂部。幾個中心的人員都強調，新成員是與瓦格納軍團本身，而非俄國國防部簽約。伏爾加格勒的斯巴達體育俱樂部的一名男性堅稱，「這與國防部絕對無關，」並表示還在持續招募中。

普里格津那場舉世注目的「正義行軍」，根源在於普里格津與俄國國防部的矛盾，國防部要求私人傭兵7月前都要跟國防部簽訂合約，加入正規軍，這將導致瓦格納軍團的式微。

普里格津劍指莫斯科，要求撤換國防高層，無疑是總統普丁（Vladimir Putin）執政20多年權威所受最大挑戰，儘管事後，克里姆林宮致力於將普丁的回應定義為強有力的與決定性的，撤銷對普里格津及整個軍團的刑事控告，依然讓西方看到了該政權的「弱點」與動搖。

普里格津甚至被允許流亡白俄羅斯，儘管普里格津的私人飛機於27日晚上被追蹤到飛回俄羅斯。而他的軍團，也依然並未解散。

目前招募工作一如既往，一名瓦格納站士的工資依然是每月24萬盧布（約莫新台幣85,156元），合同為期6個月。一名確認仍在招募戰鬥人員前往烏克克蘭作戰的招募人員表示，「每個人都如往常前往莫爾基諾（Molkino）。去訓練中心，他們在那邊獲得所有訊息。」

報導還指出，多年來一直否認與瓦格納有任何官方連結的普丁，在瓦格納事變後，說詞180度大轉彎，稱該組織是由俄國國家100%資助，顯然，他試圖將普里格津的存在削弱至最小。

至於瓦格納的存續，實際情形仍不明朗。

24日，普丁簽署一項法律，現在僅有俄國國防部能夠從俄國監獄中招募戰鬥人員，而此前這曾是瓦格納為征戰烏克蘭招募戰鬥人員的主要來源。

但瓦格納的招募行動還在繼續，徵募人員也証實，白俄羅斯現在成為部署的的目的地。就在本週，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）才公開表示，歡迎瓦格納戰士，並將提供廢棄基地作為其據點，並稱白俄軍隊可以向瓦格納好好學習。

推薦閱讀：普里格津抵白俄北約國警戒 盧卡申柯解密關鍵電話：阻止普丁「摧毀」瓦格納

瓦格納軍團一名代號「布列斯特」（Brest）的白俄成員暗示，在明年議會選舉前，該組織將是對魯卡申科的良好保護，以防出現更多針對其獨裁統治的大規模抗議活動。然而，目前仍沒有跡象顯示，瓦格納戰士正向白俄羅斯轉移。至於7月起有啥變化，大家都不知道。
瓦格納
俄烏戰爭
普里格津
普丁
招募

相關新聞

普里格津抵白俄北約國警戒 盧卡申柯解密關鍵電話：阻止普丁「摧毀」瓦格納
普里格津抵白俄北約國警戒 盧卡申柯解密關鍵電話：阻止普丁「摧毀」瓦格納
2023/06/28 11:27
兵變如兒戲 瓦格納士兵爆陰謀論 美國CIA前官員籲普里格津「遠離窗戶」
兵變如兒戲 瓦格納士兵爆陰謀論 美國CIA前官員籲普里格津「遠離窗戶」
2023/06/27 10:04
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
2023/06/26 14:25
【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴
【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴
2023/06/26 13:52
縱容底下人惡鬥 瓦格納兵變摧毀俄國普丁強人形象
縱容底下人惡鬥 瓦格納兵變摧毀俄國普丁強人形象
2023/06/26 10:04

更新時間 : 2023-06-30 21:15 GMT+08:00

最受歡迎

(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】小紅老師提告有人證 爆受害人已增至25人
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】小紅老師提告有人證 爆受害人已增至25人
台灣警探代表汪姓男星遭爆硬上少女　受害者淚訴「一直要我叫哥哥」
台灣警探代表汪姓男星遭爆硬上少女　受害者淚訴「一直要我叫哥哥」
台灣男星吳慷仁遭影射把演藝圈後宮　深夜不忍千字文回應了
台灣男星吳慷仁遭影射把演藝圈後宮　深夜不忍千字文回應了
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】汪建民性侵嫩妹、反骨團長酷炫被告、黑澀會第三人控陳建州、律師李懷農性騷女大生
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】汪建民性侵嫩妹、反骨團長酷炫被告、黑澀會第三人控陳建州、律師李懷農性騷女大生
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
國際小提琴名師林昭亮爆性醜聞　台北大師星秀音樂節撤換藝術總監
國際小提琴名師林昭亮爆性醜聞　台北大師星秀音樂節撤換藝術總監
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家