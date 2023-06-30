【瓦格納怎麼了？】俄國境內持續募新兵　無轉移白俄跡象未來令人費解

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納軍團叛亂24小時內草草落幕，領袖普里格津已前往白俄羅斯。然而，瓦格納依然如常在俄羅斯各地招募戰士，軍團也沒有轉移到白俄羅斯的跡象，未來動向令人霧裡看花。

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【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴

BBC記者致電十幾個瓦格納在俄國境內的招募中心，得到的回覆都證實：一切如常。從西部的加里寧格勒（Kaliningrad）到南部的克拉斯諾達爾（Krasnodar），無人相信瓦格納軍團正在被解散。位於北極地區的莫曼斯克（Murmansk），維京人體育俱樂部的一名婦女証實，她仍然在為想要前往烏克蘭的戰鬥人員辦理報名，「如果有人想去，他們只需要打電話給我，我們就會確定一個日子。」

瓦格納的聯絡點大多設在格鬥俱樂部、武術學校以及拳擊俱樂部。幾個中心的人員都強調，新成員是與瓦格納軍團本身，而非俄國國防部簽約。伏爾加格勒的斯巴達體育俱樂部的一名男性堅稱，「這與國防部絕對無關，」並表示還在持續招募中。

普里格津那場舉世注目的「正義行軍」，根源在於普里格津與俄國國防部的矛盾，國防部要求私人傭兵7月前都要跟國防部簽訂合約，加入正規軍，這將導致瓦格納軍團的式微。

普里格津劍指莫斯科，要求撤換國防高層，無疑是總統普丁（Vladimir Putin）執政20多年權威所受最大挑戰，儘管事後，克里姆林宮致力於將普丁的回應定義為強有力的與決定性的，撤銷對普里格津及整個軍團的刑事控告，依然讓西方看到了該政權的「弱點」與動搖。

普里格津甚至被允許流亡白俄羅斯，儘管普里格津的私人飛機於27日晚上被追蹤到飛回俄羅斯。而他的軍團，也依然並未解散。

目前招募工作一如既往，一名瓦格納站士的工資依然是每月24萬盧布（約莫新台幣85,156元），合同為期6個月。一名確認仍在招募戰鬥人員前往烏克克蘭作戰的招募人員表示，「每個人都如往常前往莫爾基諾（Molkino）。去訓練中心，他們在那邊獲得所有訊息。」

報導還指出，多年來一直否認與瓦格納有任何官方連結的普丁，在瓦格納事變後，說詞180度大轉彎，稱該組織是由俄國國家100%資助，顯然，他試圖將普里格津的存在削弱至最小。

至於瓦格納的存續，實際情形仍不明朗。

24日，普丁簽署一項法律，現在僅有俄國國防部能夠從俄國監獄中招募戰鬥人員，而此前這曾是瓦格納為征戰烏克蘭招募戰鬥人員的主要來源。

但瓦格納的招募行動還在繼續，徵募人員也証實，白俄羅斯現在成為部署的的目的地。就在本週，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）才公開表示，歡迎瓦格納戰士，並將提供廢棄基地作為其據點，並稱白俄軍隊可以向瓦格納好好學習。

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瓦格納軍團一名代號「布列斯特」（Brest）的白俄成員暗示，在明年議會選舉前，該組織將是對魯卡申科的良好保護，以防出現更多針對其獨裁統治的大規模抗議活動。然而，目前仍沒有跡象顯示，瓦格納戰士正向白俄羅斯轉移。至於7月起有啥變化，大家都不知道。