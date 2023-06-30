（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北農產公司今天(6/30) 召開董事會，提名7名常務董事，確認董事長為前金門縣長楊鎮浯、總經理是前雲林縣農業處長吳芳銘；至於常董席次，農委會取3席、北市府及農會派4席。

北農常董改選結果出爐，農委會農糧署副署長姚志旺今天表示，農委會取得3席常董，台北市政府跟農會系統等取得4席，往後北農由北市府經營，期許持續落實供銷安全、確保農民收益。

台北農產公司26日開股東會確定23席董事名單及人選，因台北市政府與全國農會系統合作，順利取得14席，農委會與青果社共9席，楊鎮浯以第一高票拿下董事會召集人，後續選出7席常務董事時，農委會指北市府企圖全數包攬常董席次，與青果社退席，董事會暫停延至今天召開。

北農下午2時在民族東路總公司會議室開董事會，包含楊鎮浯等10多名董事與農委會代表皆出席，部分董事則委託代表到場，北農表示23席董事皆到場；會議進行約1小時，最終順利確定常務董事人選。

北農董事會選出7席常務董事，包含農委會3席、北市府1席、民股及全國農會3席。董事會推派楊鎮浯擔任董事長，楊鎮浯提名吳芳銘任總經理，經董事會通過。北農經營權確定由市府派奪下變天。

農委會日前發新聞資料表示，推舉7席北農董事及1席監察人全數當選；依北農董事會歷來推選常務董事慣例，是按受託股權當選董事席次比例推舉，這屆農委會及青果社當選9席董事，依比例可推3席常務董事。

熟知內情人士透露，北農常務董事可預先審預算與決算，因攸關發放人事獎金、未來營運等，北市府與全國農會系統先前才想取下7席常董，藉此掌握北農相關決策權。

中央社引述楊鎮浯會後接受媒體聯訪說，北農第14屆董監事會議落幕，這只是起點，完滿結果就是持續保障農民、承銷商、消費者權益，及確保民眾有量足質優價美農產品可食用，一切都可協調並達成共識。

他表示，這次北農董監事改選，北市府從來沒有要全拿常務董事席次，原規劃就是農委會2席、北市府2席、民股及全國農會3席，但北市府希望確保農業事務正常，退至1席，這是對農民最好作法。

楊鎮浯說，董監事會開完後確定由他接董事長，並按照提名聘吳芳銘任總經理，相信吳芳銘經驗及專業一定可勝任。

媒體詢問，這次董事改選被認為是前雲林縣長張榮味系統再次介入北農經營。楊鎮浯指出，不會有此問題，常務董事席次，北市府僅1席、民股及全國農會3席、農委會3席，都不可能由誰主導，應是由民意主導，再次否認北市府沒有要全拿7席常董。

吳芳銘聯訪時表示，接任後就是開始做事，會擦亮北農招牌，讓交易資訊透明化、注重食品安全等。

媒體問及北農改選董監事是否有張榮味系統介入。吳芳銘說，會以專業治理北農，相關指涉可能是夢到，所以無法回答。

至於是否願意到台北市議會備詢，他說，這是天經地義，因北市府也是北農股東，且對過去曾酒駕，再次向外界道歉，這是人生污點，學到教訓並接受法律制裁，「不會再犯，若再犯就是下台」。

台北農產運銷公司7席常務董事今天選舉，備受關注。中央社引述姚志旺說，下午順利完成選舉，農委會推舉官股代表及台灣省青果運銷合作社共有9席董事下，今天取得3席常董席次。

他並說，台北市政府及中華民國農會（全國農會）等共掌握14席董事下，取得4席常董，董事長為楊鎮浯、總經理為吳芳銘，因此北農經營權未來由台北市政府掌握，期許台北市政府的經營團隊未來持續落實供銷安全、確保農民收益。



北農股權包含農委會與北市府各占22.76%，官股比例未過半，其餘包含各級農會24.81%、農產品販運商等20.19%、台灣省青果運銷合作社9.48%。

【北農經營權變天】前金門縣長楊鎮浯任董事長 農委會：盼北市府保障食安及農民收益