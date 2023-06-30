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集保股利發放電子通知服務上線　同意接收電子通知千萬獎金集保送

By 台灣英文新聞
2023/06/30 17:37
照片來源：台灣集中保管結算所提供

照片來源：台灣集中保管結算所提供

為呼應我國2050年淨零排放目標，在金管會的指導下，集保結算所建置股務事務電子通知平台(eNotice平台)，於2023年6月30日下午7時正式上線，提供上市、上櫃及興櫃等公司股利發放電子通知服務。目前已超過570家發行公司與集保結算所簽約使用eNotice平台，顯見企業支持政府的推動政策以及重視新時代股東的數位需求。

每年下半年為發行公司股利發放的高峰期，投資人都會收到一大堆紙本股利發放通知書，現在投資人只要登入eNotice平台，完成註冊並啟用電子服務後，且發行公司委託集保結算所處理股利發放電子通知，即可透過電子郵件及集保e手掌握App收到電子通知。充分響應節能減碳，並體驗數位科技帶來的便捷服務。

為吸引更多投資人採用eNotice服務，集保結算所配合平台上線，特別舉辦投資人註冊抽獎活動，投資人不論手上是否持有股票，自6月30日下午7時起至9月30日止活動期間，透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，簡單完成註冊並同意接收eNotice服務，即可參加「早鳥喝咖啡」、「週週獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」多重抽獎，不僅免費且獎項豐碩，共有超商咖啡券、超商電子禮券、郵政禮券等超過6萬多個奬項，最高獎金20萬元，總獎金超過千萬元，而且越早同意接收，中獎機率越高，歡迎投資人把握機會、共襄盛舉。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續深耕股務數位化服務，包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等，逐步建立完善的股務數位服務生態系。此次推出eNotice平台服務，希望讓發行公司及投資人接收股務訊息更具效率，提升整體證券市場數位化發展，並積極實踐ESG永續理念。

eNotice平台登入3管道及操作4步驟，請參閱： https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028979587a3317e01889f8ee9ab00f4.pdf

更新時間 : 2023-06-30 21:15 GMT+08:00

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