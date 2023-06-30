《擁夢飛翔18》十位勇者破蛹成夢-夢想翩飛

新北市政府教育局今(30)日在新北市府舉辦《 擁夢飛翔18》新書發表會，教育局長張明文和10位勇者及其家長 、編輯師長等到場，期盼透過分享與發表10位勇者的生命故事， 發揮社會正面影響力。張明文不僅肯定本書精緻創新的文美編， 更讚嘆每一位孩子的勇氣與毅力。而擁夢第4期勇者涂皜穎學長也到 現場，分享成為國標舞國手及創業的奮鬥過程， 並鼓勵所有擁夢追夢的學弟妹們。

連敏哲目前就讀大崁國小6年級，2022年榮獲總統教育獎殊榮， 敏哲出生被診斷出罹患罕病，儘管身體諸多限制， 但他依舊堅持奮鬥，在學業、書畫、音樂等領域屢創佳績， 精神令人佩服。杜明蓁為三重高中美術班9年級學生， 出生後經歷左腦腫瘤、聽力受損等病痛，在母親積極求醫和家人、 師長的陪伴下，現已成為各大繪圖比賽的常勝軍，並出版個人繪本， 也獲得總統教育獎的肯定。

今天為大家帶來精湛演出的陳宇謙，現就讀東湖國小6年級， 他戰勝了自閉症的各種適應困難，現在的他不但語文閱讀能力卓越， 更精進演奏中提琴，今年獲得希朵夫盃國際音樂大賽第一名。 龍埔國小6年級的林義宸，2歲時診斷出自閉症與語言發展遲緩， 透過家人的陪伴及對任何事皆全力以赴的態度，自2018年起多次獲 得全國身心障礙文藝獎前三名。

黃子軒自集美國小畢業後， 追隨音樂老師加入介壽國中音樂社團，他自8歲起被診斷有焦慮疾患， 但現在不僅是弦樂團裡重要的中提琴手，更期許未來成為音樂家， 夢想以旋律守護弱勢孩童。目前就讀莊敬高職1年級的田佳玟， 為了和在臺灣打拚的母親團圓，9歲時從越南到臺灣， 突破對故鄉的依戀，跨越語言的隔閡以及家庭環境限制， 逐漸獲得美容美髮老師的肯定外， 也曾代表學校熱舞社比賽獲得佳績。

就讀正德國中七年級的黃意鈞，曾經缺乏自信、沉默寡言， 即使被學習障礙所困擾， 但在外婆的生活照料下及師長無盡的關懷當中， 屢屢勇奪分區田徑賽佳績， 更難能可貴的是總能體貼外婆協助家事並熱心公務。瑞芳高工1年級 簡文隆，母親擔任清潔工撫養4個孩子，他為了不讓媽媽擔心， 努力練習拳擊，去年獲得總統盃拳擊冠軍，突破經濟困窘的侷限。

發表會上代表致詞的胡璥安，目前已是中央大學電機系的高材生。2 5週就出生的璥安，經歷過多項的搶救終於活下來，接著面對聽力、 視力及腿部神經傳導的問題，積極的開刀、治療、及復健， 整個過程充滿了艱辛血淚。他的故事曾被發表在擁夢飛翔12專書中 ，而他繼續奮發向上，在許多機器賽事大放異彩。 國立體育大學林冠宇，被醫生診斷為腦性麻痺患者， 但他從不曾被失敗與挫折打倒，無論復健、訓練過程有多辛苦， 他都咬牙撐過，成為賽場上的常勝軍，期待將來為國爭光。

教育局表示，新北市持續傳頌楷模青年的奮鬥精神， 肯定學子面對逆境的勇氣與毅力， 勉勵廣大學子面對生命挑戰都能發揮「破蛹成夢」的正面能量， 迎向璀璨未來。