《擁夢飛翔18》十位勇者破蛹成夢-夢想翩飛

新北市政府教育局今(30)日在新北市府舉辦《擁夢飛翔18》新書發表會，教育局長張明文和10位勇者及其家長、編輯師長等到場，期盼透過分享與發表10位勇者的生命故事，發揮社會正面影響力。張明文不僅肯定本書精緻創新的文美編，更讚嘆每一位孩子的勇氣與毅力。而擁夢第4期勇者涂皜穎學長也到現場，分享成為國標舞國手及創業的奮鬥過程，並鼓勵所有擁夢追夢的學弟妹們。
連敏哲目前就讀大崁國小6年級，2022年榮獲總統教育獎殊榮，敏哲出生被診斷出罹患罕病，儘管身體諸多限制，但他依舊堅持奮鬥，在學業、書畫、音樂等領域屢創佳績，精神令人佩服。杜明蓁為三重高中美術班9年級學生，出生後經歷左腦腫瘤、聽力受損等病痛，在母親積極求醫和家人、師長的陪伴下，現已成為各大繪圖比賽的常勝軍，並出版個人繪本，也獲得總統教育獎的肯定。
今天為大家帶來精湛演出的陳宇謙，現就讀東湖國小6年級，他戰勝了自閉症的各種適應困難，現在的他不但語文閱讀能力卓越，更精進演奏中提琴，今年獲得希朵夫盃國際音樂大賽第一名。龍埔國小6年級的林義宸，2歲時診斷出自閉症與語言發展遲緩，透過家人的陪伴及對任何事皆全力以赴的態度，自2018年起多次獲得全國身心障礙文藝獎前三名。
黃子軒自集美國小畢業後， 追隨音樂老師加入介壽國中音樂社團，他自8歲起被診斷有焦慮疾患，但現在不僅是弦樂團裡重要的中提琴手，更期許未來成為音樂家，夢想以旋律守護弱勢孩童。目前就讀莊敬高職1年級的田佳玟，為了和在臺灣打拚的母親團圓，9歲時從越南到臺灣，突破對故鄉的依戀，跨越語言的隔閡以及家庭環境限制，逐漸獲得美容美髮老師的肯定外，也曾代表學校熱舞社比賽獲得佳績。
就讀正德國中七年級的黃意鈞，曾經缺乏自信、沉默寡言，即使被學習障礙所困擾，但在外婆的生活照料下及師長無盡的關懷當中，屢屢勇奪分區田徑賽佳績，更難能可貴的是總能體貼外婆協助家事並熱心公務。瑞芳高工1年級簡文隆，母親擔任清潔工撫養4個孩子，他為了不讓媽媽擔心，努力練習拳擊，去年獲得總統盃拳擊冠軍，突破經濟困窘的侷限。
發表會上代表致詞的胡璥安，目前已是中央大學電機系的高材生。25週就出生的璥安，經歷過多項的搶救終於活下來，接著面對聽力、視力及腿部神經傳導的問題，積極的開刀、治療、及復健，整個過程充滿了艱辛血淚。他的故事曾被發表在擁夢飛翔12專書中，而他繼續奮發向上，在許多機器賽事大放異彩。國立體育大學林冠宇，被醫生診斷為腦性麻痺患者，但他從不曾被失敗與挫折打倒，無論復健、訓練過程有多辛苦，他都咬牙撐過，成為賽場上的常勝軍，期待將來為國爭光。
教育局表示，新北市持續傳頌楷模青年的奮鬥精神，肯定學子面對逆境的勇氣與毅力，勉勵廣大學子面對生命挑戰都能發揮「破蛹成夢」的正面能量，迎向璀璨未來。