「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）金來沅、孫浩俊、孔升妍所主演的「災後調查日誌」第一季獲得了許多關注，第二季將加入了演員吳義植的活躍表現，首播日也終於確定會在8月4日接檔「惡鬼」播出。

「災後調查日誌」劇情描寫在犯罪及災難發生後，位於第一線的警察、消防員及救護員互相合作解決各類案件的故事，真實演出了現場的危及、警消人員必須在第一時間作出決定的緊急狀況，以及兩方根據各自的專業，憑著線索相互合作破案的故事。

日前官方才釋出消息，第二季除了警察局及消防局，也加入了更多與「國立科學搜查研究院」的三方合作，為了逮到智能行犯罪者「災難設計者」，三方將展開更加縝密的調查細節，因此也將劇名直白地正名為「消防局旁的警察局還有國科搜」（소방서 옆 경찰서 그리고 국과수）。

另外，今年於「浪漫速成班」飾演自閉症患者「南才友」的吳義植，也加入了第二季的陣容中。

吳義植將以一名神秘人物登場，他透露，他所飾演的角色是一名在危急狀況當中，展現著沉著和敏感的危險又深不可測的人物，製作組也表示，吳義植在第二季中所飾演的新角色江道河（音譯）一角，是個在初期展開掌控著敘事的角色。

吳義植也說道，因為有許多平時就很喜歡以及已有不錯交情的演員，所以拍攝前就感到很期待，拍攝過程也非常愉快、幸福，特別是遇到了大學路（有許多劇場的地區，意指劇場時期）開始就合作過的老同事，因此有著更加舒適的默契。

吳義植也補充說道，他和金來沅討論戲份及演技的過程都非常愉快，令他印象非常深刻。