【盼了39年】台灣離島金門首間麥當勞試營運　民眾大排長龍

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）睽違30多年，金門首間麥當勞太湖餐廳今天(6/30) 上午7時起試營運，明天(7月1日) 正式開幕，昇恆昌賣場一早還未開幕就排滿嚐鮮民眾，甚至有人凌晨3時許來搶頭香，直呼能吃到薯條漢堡太棒了。

「金門為什麼沒有麥當勞、肯德基」，不只是在地民眾，也是來金門旅客的疑問；許多自台灣搭機來金的旅客或返金的金門鄉親手拎2大桶炸雞上飛機，是台灣民眾無法想像的情節。

一位當地民眾日前在臉書PO文說：

我們這一輩金門長大的小孩 從小一直很期盼金門能有麥當勞 就像是遙不可及的夢想 別人卻垂手可得 小時候都要去台灣玩才能吃到 後來有小三通去廈門近一點 但吃起來就是覺得不一樣 偶爾要麻煩台灣回來的親友 不管是麥當勞還是肯德基 總會有一種儀式感 開間麥當勞好像沒什麼 但這是金門人的一種期待 歷經戰爭、解嚴、小三通、金門大橋 這也算是一個里程碑吧！ （取自莊士弘臉書PO文）

睽違30多年，位於金門昇恆昌賣場內的麥當勞太湖餐廳今天上午7時起試營運，明天正式開幕。中央社報導，為了成為「首位在金門吃到麥當勞粉絲」，有民眾凌晨3時許就來排隊搶頭香，排隊人龍至開門前已有上百人，甚至繞了昇恆昌賣場外半圈，就是為了品嚐熱騰騰的薯條、漢堡、玉米濃湯。

根據金門部落臉書粉專PO文，有民眾從凌晨7點開門到取餐, 排隊花了將近一個小時 。

盼了39年在2023年6月30日金門麥當勞試營運， 七點開門至取餐排了近一小時

此外，為慶祝金門首間麥當勞開幕，麥當勞與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞經典產品，並結合金門在地特色─太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」。

據悉麥當勞金門太湖餐廳除了提供跟台灣一樣的完整餐點品項外，還有金門限定的高粱漢堡、貢糖冰炫風等在地化餐點。明天起正式開幕後服務時間為週一到週日上午7時至晚間9時，但也讓在地人惋惜不是24小時營業，少了一個宵夜選項。

不過林姓網友則在PO文末寫道: #可以開始期待肯德基了嗎？