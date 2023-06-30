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拉近公私立院校學費差距　台灣國教盟：經費運用應更細緻

對於補貼私立大專學費，國教盟認為，大學以上教育應著重學術研究和專業能力，應優先投注經費於提升大學國際競爭力。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/30 14:46
行政院29日在院會通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，預計113年2月實施，將補助私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元...

行政院29日在院會通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，預計113年2月實施，將補助私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院會通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，國教行動聯盟今天(6/30) 發出新聞稿，肯定高中全面免學費，但憂心補貼私立大學學費達166億元，經費運用應更細緻，並強化對私校的監督。

拉近公私立院校學費差距　台灣國教盟：經費運用應更細緻

(行政院6/29會後記者會截圖)

行政院會昨(6/29) 通過教育平權1+3方案，預計補助私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元。3項配套措施，包括加碼補助大專經濟弱勢生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款及還款措施。

國教行動聯盟今發出新聞稿，肯定政府取消高中的排富條款，落實12年國教全面免學費政策。但對於補貼私立大專學費，國教盟認為「給他魚吃，不如教他釣魚」，大學以上教育應著重學術研究和專業能力，應優先投注經費於提升大學國際競爭力。

國教盟也提到，行政院增列高達166億預算補助私立大學學費，其中也包含許多正準備退場的學校。目前台灣各私校辦學品質良莠不齊，政府在補助學費之餘，更應加強監督教育品質，避免孩子徒然浪費青春，卻沒學到東西。

中央社引述教育部長潘文忠昨接受媒體聯訪時強調，政院通過的教育平權1+3方案，共219億元是外加經費，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔。政府近年也透過高教深耕計畫等政策，持續投入資源到高等教育。

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國教行動聯盟
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