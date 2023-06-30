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〈時評〉大專院校學雜費補助　和提升台灣高教品質是兩碼事

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/06/30 14:45
圖/陳建仁官方臉書

圖/陳建仁官方臉書

行政院拍板定案，補助大專院校的學雜費，遭到在野黨批評是為了搶選票而撒錢。這絕對是利多政策，但這筆錢花得值不值得，不是誰說了算，必須先衡量政策背後的思維，以及能否創造實際效益。

上星期，身兼民進黨總統參選人的現任副總統賴清德，他率先拋出大專院校的學雜費政策，行政院會昨天推出各項內容，包括減免私立大專院校生學雜費每人每年最少3萬5000千元，若是大專經濟弱勢學生尚可加碼減免學雜費1萬5000元至2萬元，高中職則是不論身分對象，一律全部免學費。

這項政策的經費220億元，由行政院全數編列，因此，直接造福63萬學生受惠，這個超級大利多的政策，立刻被國民黨批評在撒錢，更是為了賴清德拚選舉。表面看或許如此，但實際上這是實現社會公平正義的一環。

以現行的學雜費來說，公立和私立的大專院校每學期平均差了2萬4千多元，就讀私立大學的學雜費，一學期至少要4萬5千元，一年下來就要9萬元，這還不包括生活費，對許多弱勢家庭來說，已是一筆沉重的負擔；畢竟，並非每個人都有就讀公立大學的機會，縮小公私立學雜費，有助於弭平差距，提高更多人就讀大學的意願。

另方面，受到少子化的影響，愈來愈多私立學校招不到學生，紛紛出現財務危機，每隔一陣子都能聽到私校收攤的新聞。學校太多而整併或淘汰，雖然是正常現象，只是當太多學校倒閉時，學生缺乏選擇，老師找不到工作，恐怕也不是一件好事。

以前，尚可寄望陸生來台，減緩大學招生的壓力，但這幾年中國不願放行，為了不看對岸臉色吃飯，台灣有必要自立救濟，因此，透過學雜費補助政策，提供更多人就讀私立大專院校的誘因，才能穩健私校的經營，這同時是高教公共化的一環。

有些批評聲浪認為，因為教育資源的分散，將衝擊國內高等教育品質，尤其台灣大學的國際排名近年下滑，以此反對校校有獎的補助政策。但頂大的教育評比，像是如何招募到更優秀的老師，在研究和教學上取得平衡等，這不僅是經費問題，也是政策問題，也必調整與修正。可是，這與學費補助的出發點不同，目的也不一樣，根本是兩件事，大可以列為另一個討論的議題，不應該被混淆。
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