〈時評〉大專院校學雜費補助　和提升台灣高教品質是兩碼事

行政院拍板定案，補助大專院校的學雜費， 遭到在野黨批評是為了搶選票而撒錢。這絕對是利多政策， 但這筆錢花得值不值得，不是誰說了算， 必須先衡量政策背後的思維，以及能否創造實際效益。

上星期，身兼民進黨總統參選人的現任副總統賴清德， 他率先拋出大專院校的學雜費政策，行政院會昨天推出各項內容， 包括減免私立大專院校生學雜費每人每年最少3萬5000千元， 若是大專經濟弱勢學生尚可加碼減免學雜費1萬5000元至2萬元 ，高中職則是不論身分對象，一律全部免學費。

這項政策的經費220億元，由行政院全數編列，因此，直接造福6 3萬學生受惠，這個超級大利多的政策，立刻被國民黨批評在撒錢， 更是為了賴清德拚選舉。表面看或許如此， 但實際上這是實現社會公平正義的一環。

以現行的學雜費來說，公立和私立的大專院校每學期平均差了2萬4 千多元，就讀私立大學的學雜費，一學期至少要4萬5千元， 一年下來就要9萬元，這還不包括生活費，對許多弱勢家庭來說， 已是一筆沉重的負擔；畢竟，並非每個人都有就讀公立大學的機會， 縮小公私立學雜費，有助於弭平差距，提高更多人就讀大學的意願。

另方面，受到少子化的影響，愈來愈多私立學校招不到學生， 紛紛出現財務危機，每隔一陣子都能聽到私校收攤的新聞。 學校太多而整併或淘汰，雖然是正常現象，只是當太多學校倒閉時， 學生缺乏選擇，老師找不到工作，恐怕也不是一件好事。

以前，尚可寄望陸生來台，減緩大學招生的壓力， 但這幾年中國不願放行，為了不看對岸臉色吃飯， 台灣有必要自立救濟，因此，透過學雜費補助政策， 提供更多人就讀私立大專院校的誘因，才能穩健私校的經營， 這同時是高教公共化的一環。

有些批評聲浪認為，因為教育資源的分散，將衝擊國內高等教育品質， 尤其台灣大學的國際排名近年下滑，以此反對校校有獎的補助政策。 但頂大的教育評比，像是如何招募到更優秀的老師， 在研究和教學上取得平衡等，這不僅是經費問題，也是政策問題， 也必調整與修正。可是，這與學費補助的出發點不同， 目的也不一樣，根本是兩件事，大可以列為另一個討論的議題， 不應該被混淆。