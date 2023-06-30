韓媒爆「魷魚遊戲2」選角不公　T.O.P靠李政宰加入演出　經紀公司出面否認

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix昨（29）日公布了最新一批的演員陣容，其中BIGBANG前成員T.O.P的加入備受矚目，韓媒Dispatch獨家爆料演員李政宰主宰著這場「魷魚遊戲」，而T.O.P即是靠著李政宰才得以加入演出，李政宰經紀公司則出面否認。

韓媒Dispatch（D社）報導，李政宰及T.O.P為南韓演藝圈中知名的好兄弟，兩人因有著共同愛好而建立了好友情，曾一起參觀香港藝術博覽會，也一起在林世玲餐廳內喝紅酒。

李政宰在「魷魚遊戲」扮演著不可或缺的角色，也因此有著強烈的影響力，他先前已向Netflix方面要求每集100萬美元以上的片酬。

根據2021年10月Netflix內部文件，Netflix僅靠著「魷魚遊戲」就賺進了9億美元，因此以Netflix的立場看來，他們很難拒絕李政宰的要求，以一季13集算下來，光李政宰的出演費就需花費1300萬美元以上。

D社指出，李政宰的確有可能有著指定選角的權利，但T.O.P的加入也讓Netflix陷入「雙重標準」爭議。

Netflix對於藝人要求嚴格，在藝人爆出負面爭議後，即使法院尚未做出判決，仍不免面臨被換角、刪減戲份等命運，例如劉亞仁爆出吸食毒品後在「地域公使」遭換角，金賽綸爆出酒駕後在「獵犬」中戲分遭刪減，而T.O.P在2016年時陷入吸食大麻爭議，卻能出演「魷魚遊戲」。

對此，Dispatch也親自詢問T.O.P是否有參與試鏡，T.O.P方面回應，除了Netflix的官方回應外，他們無法給予任何其他說法。

而李政宰所屬經紀公司Artist Company則回應，選角為導演及製作公司的權限，李政宰無權參與，也深知許多演員都為了「魷魚遊戲2」試鏡努力做了許多準備，介入選角一事絕非事實。