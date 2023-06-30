台灣警探代表汪姓男星遭爆硬上少女　受害者淚訴「一直要我叫哥哥」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 有網友在社群媒體爆料8年前遭到汪姓男藝人強拉到飯店硬上，原po指出這篇文章原本於今年三月發布且被媒體報導，但考量受不了輿論就默默刪文，但看見越來越多MeToo受害者出面，她再度發文盼救贖自我。

女方表示，當初使用交友軟體認識汪姓男星，她很好奇對方是藝人身分所以相約見面，不料男方卻在車內對她上下其手，「他摸了我的胸、我的私密處、親吻我的嘴，我的全身。我開始跟他說不要這樣，但他没有停手，還要我叫他『哥哥』。」

女方表示，一週後男方以道歉為由約見面，稱要帶她吃好料卻開進汽車旅館，男方自顧去沖澡出來後把她推到在床，「我嘴裡一直喊著不要，我說不要這樣，我真的不要⋯我不要⋯⋯⋯但没人聽得到。 他直接没戴套的進入了我的身體，一邊要我喊著他『哥哥』。」

八年過去了，女方表示自己仍服用身心科的藥，甚至看到男方出現在電視上，都會產生反胃或嘔吐反應。她認為，以男方的話術和熟練度，一定還有受害者，「我說了這些並不是為了得到正義伸張，而是讓當年的我能夠得到救贖。」

女方直指，該名男星姓汪，和一個打棒球的名字很像，在節目上都給人暖男形象，之前比和他大的藝人在一起過，最近欠債消失在螢幕裡。

網友留言表示，「汪建民也來！ 他以前演警探時形象確實很好，晚年欠債亂七八糟一堆就壞掉了。演藝圈到底有誰沒性侵過女生的？ 」、「希望可以藉由現在的Metoo 熱潮讓更多人重視這件事。」、「斯德哥爾摩症候群或許是原po第二次還是赴約了的原因，我也曾經被侵犯後還是回到加害人身邊。」