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（更新）法國警察殺人引全國暴動 奧運泳池被燒、至少667人被逮250警傷、馬克宏急開會

這已是法國今年因交通攔截發生的第三起致命槍擊事件。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/30 15:09
法國27日發生警察殺人事件，29日6000人上街抗議，全國各地發生暴力衝突。（圖／美聯社）

法國27日發生警察殺人事件，29日6000人上街抗議，全國各地發生暴力衝突。（圖／美聯社）

2023-06-30 15:09　法國因警察殺人而起的暴動持續升級，持續三晚的衝突已從全國各地住宅區延燒到主要城市中心，衛報指出，在法國被逮捕的人數持續上升，截止至當地時間今（30）日凌晨5時（台北時間上午11時）全國各地已累計667人。法國內政部還表示，約莫249名警察及憲兵在昨晚的暴動中受傷。

為此，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於今日主持另一場部長級危機會議。此外，據巴黎人報報導，首都巴黎首位女市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布於當地時間今日上午9時（台北時間15時）召開危機小組會議。巴黎昨晚首次出現暴動、商店被洗劫的情形，受到嚴重影響，今早大眾交通仍然中斷。

BBC指出，社群媒體上流傳的影片顯示，在法國第三夜騷亂後，一個據說為2024年法國奧運所建造的、位於巴黎東北部郊區歐貝維利耶（Aubervilliers）的游泳池現場發生火災，救護車及消防車被目擊趕往現場。

發布時間：2023-06-30 12:30

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）法國一名17歲北非裔少年27日遭警察開槍打死引發暴動，暴力抗議已持續三個晚上，法國各地至少421人被逮捕。

事件起因於2名法國警察27日上午在巴黎郊區南泰爾（Nanterre）進行交通攔截中，其中一位射殺了駕駛賓士AMG的17歲北非裔青年奈爾（Nael M），奈爾當場傷重不治。這已是今年該國因交通攔截發生的第三起致命槍擊事件。

法國警察槍殺17歲非裔少年引暴亂 至少150人被捕 馬克宏罕見批警「不可原諒」

BBC報導，不滿情緒在法國各地城市蔓延，更擴及到鄰國，部分抗議民眾更與警方爆發衝突，法國各地至少有421人被逮捕比利時布魯塞爾則有至少15人被逮。法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）坐鎮國家警察的指揮中心，並下令在法國各地部署4萬名警力，許多地區的電車以及公共汽車都提前停止服務。

衛報報導，在奈爾的母親帶領下，29日的南泰爾舉行了紀念遊行，眾人高舉「為奈爾伸張正義」的標語，呼喊著「沒有正義，沒有和平」以及「警察殺人」，估計有6000人參與。儘管一開始是和平示威，但下午再度爆發暴力衝突，警方向抗議者發射催淚瓦斯。

隨著夜晚降臨， 里爾（Lille）、 圖盧茲（Toulouse）, 馬賽（Marseille）以及蒙彼利埃（Montpellier）等地都發生了小規模警民暴力衝突。據世界報報導，巴黎市中心，運動品牌Nike及快時尚品牌Zara有門市遭破壞及搶劫，里沃利街（rue de Rivoli）的商店也被砸窗；東郊的蒙特勒伊（Montreuil）有數百青年襲擊藥局、麥當勞。

巴黎人報報導，西北部的南特市（ Nantes）有抗議者開車衝破超市玻璃門，砸毀入口與招牌並洗劫；在里昂郊區的的沃昂沃蘭（Vaulx-en-Velin）則有抗議者向警察持續猛烈發射煙火；而巴黎北部的塞夫朗（Sevran）有十幾輛汽車被點燃。

報導指出，開槍的員警已被逮捕，被控故意殺人罪，該員警在拘留期間向被害者家庭致歉，其律師Laurent-Franck Liénard表示該員警深受打擊，表示自己「早上起來並不是為了殺人。」律師還表示，這名員警對「影片中的暴力感到震驚。」
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警察暴力
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警民衝突
執法過當

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