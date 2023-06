（更新）法國警察殺人引全國暴動 奧運泳池被燒、至少667人被逮250警傷、馬克宏急開會

2023-06-30 15:09 法國因警察殺人而起的暴動持續升級,持續三晚的衝突已從全國各地住宅區延燒到主要城市中心,衛報指出,在法國被逮捕的人數持續上升,截止至當地時間今(30)日凌晨5時(台北時間上午11時)全國各地已累計667人。法國內政部還表示,約莫249名警察及憲兵在昨晚的暴動中受傷。

為此,總統馬克宏(Emmanuel Macron)將於今日主持另一場部長級危機會議。此外,據巴黎人報報導,首都巴黎首位女市長伊達戈(Anne Hidalgo)宣布於當地時間今日上午9時(台北時間15時)召開危機小組會議。巴黎昨晚首次出現暴動、商店被洗劫的情形,受到嚴重影響,今早大眾交通仍然中斷。

BBC指出,社群媒體上流傳的影片顯示,在法國第三夜騷亂後,一個據說為2024年法國奧運所建造的、位於巴黎東北部郊區歐貝維利耶(Aubervilliers)的游泳池現場發生火災,救護車及消防車被目擊趕往現場。

VIDEO: The 2024 Olympic Swimming Pool in the northeastern suburbs of Paris. pic.twitter.com/bWSrarQGnx #Paris #Macron #GuerreCivile #Aubervilliers #ViolencesPolicières